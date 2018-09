Ilustrační FOTO - Haló noviny

První americká oběť Trumpových sankcí

Obchodní válka, rozpoutaná americkým prezidentem Donaldem Trumpem proti Číně, se dostala až do městečka Arkadelfie ve státě Arkansas. Místní obyvatelé přitom patří k jádru Trumpových voličů, napsal list Financial Times.

Před třemi lety se čínský výrobce papíru Sun Paper, který patří do holdingu Shadong Sun Holdings Group, rozhodl k expanzi do USA. Letos chtěl postavit a zprovoznit závod na výrobu papíru a celulózy. Zpočátku se odhadovalo, že investice spolkne 1,36 miliardy dolarů. Část těchto peněz nabídla vláda státu Arkansas, slíbila postavit železniční vlečku za 10 milionů, 12,5 milionu dát na přípravu pozemku ke stavbě a tři miliony na školení budoucích zaměstnanců. Tyto peníze byly utraceny. Místní orgány také vyjednaly s federálními daňové výhody pro Sun Paper. Doufaly, že náklady se brzy vrátí, protože plánovaný závod měl využívat nejmodernější technologie, například sám sebe by zásoboval elektrickou energií a její zbytky by prodával.

Doplnění plánu

Při takto velkých investicích téměř vždy dochází ke změnám plánu. Čínská firma nabídla, že přidá ještě další výrobu v okrese Clark, kam Arkadelfie patří, totiž že vybuduje závod na kartonové krabice. Zjistilo se také, že výroba nebude možná bez čističky vody, kterou mělo zaplatit město, takže se rychle plánovala čistička a shánělo kolem 70 milionů dolarů na ni. Město se rozhodlo postupovat klasicky, vydalo obligace na 20 let. Jejich roční správa měla stát šest milionů, to by však nešlo z městských peněz, ale od výrobce. Letos na jaře bylo všechno hotovo a stavba měla začít.

Začala válka

Jenže začala celní válka. Po třech letech vzletných projevů o spolupráci přišly na řadu kupecké počty. Americká cla se vztahují i na dřevo, základní výrobní surovinu plánované investice. Sun Paper ho má na plantážích v Laosu, čehož se arkansaští politici pokusili využít, ale nepochodili. Jde o čínský majetek, tedy cla platí. Guvernér Arkansasu Asa Hutchinson se nevzdal, odjel do Washingtonu a vymohl si slib, že závod získá výjimku ze cla na dřevo. Zvláštní představitel Arkansasu odjel do Číny, slib prezentoval, bylo mu řečeno, že sliby se nejprve musí splnit, pak je možné uvažovat o rozběhnutí stavby. Zatím slib naplněn nebyl.

Počítání ztrát

Arkansas podle americké Obchodně-průmyslové komory zatím v důsledku sankcí přišel o 339 milionů dolarů. Je započítán jen efekt kontrasankcí Číny, Evropské unie, Mexika a Kanady. Tyto subjekty neodebírají arkansaskou zemědělskou produkci. Ztráty investiční zatím započítány nejsou. Nicméně od roku 2000 se Čína zúčastnila 11 investičních projektů s Arkansasem. Není to mnoho, v Kalifornii měla Čína účast ve 490 projektech, v New Yorku na 143. Nicméně i 11 projektů mělo zásadní vliv na rozvoj státu, na americké poměry mírně zaostalého. Nyní se čeká, že čínské investice vyschnou, protože Peking chystá jejich omezení v USA. Ty, které již byly užity, čínská strana odepíše. Ty, které ještě nezačaly, jako továrna v Arkadelfii, čínská vláda zakáže. Guvernér Hutchinson stále doufá, že se mu podaří rychle donutit Washington, aby udělil výjimku, je republikán stejně jako prezident. Nicméně už začal couvat. Dalších 800 pracovních míst v závodě a tisíce ve službách se mu asi získat nepodaří. Arkadelfii zbyly na krku obligace, Trumpovým voličům ve státě Arkansas roztrpčení. Prezident ale dělá jen to, co sliboval ve volební kampani, uvedl list. Arkansaští voliči si asi mysleli, že sankce jsou něco tak vzdáleného, že k jejich prahu nedojdou. Došli.

(pe)