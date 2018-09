Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ceny benzinu a CNG si budeme moci porovnat

Do roku 2020 by mělo být na všech čerpacích stanicích porovnání cen benzinu a stlačeného plynu CNG. Motoristé by tak měli zjistit, na kolik je vyjde cesta na určitou vzdálenost při použití obou paliv.

Informovali o tom zástupci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), která sdružuje provozovatele čerpacích stanic. Povinnost zavádí evropská směrnice s cílem zvýšit informovanost spotřebitelů. Petrolejáři opatření kritizují, ekologové ho považují za užitečné.

Podle asociace jde jen o marketingový tah, který má zvýšit zájem o vozidla s alternativními pohony. Mluvčí ČAPPO Václav Loula přímé porovnání zpochybnil s tím, že daňové zatížení benzinu je mnohonásobně vyšší než u CNG. Spotřební daň na litr benzinu v České republice činí 12,84 korun, zatímco u CNG je 1,44 Kč na metr krychlový.

Podle Karla Polaneckého z Hnutí Duha může být porovnání užitečné především z hlediska podpory zvyšování podílu aut jezdících na CNG. Provoz těchto aut je proti autům jezdícím na benzin ekologičtější, dodal.

Jakým způsobem bude informace na stanicích prezentována, zatím není zřejmé. Konkrétní pravidla bude muset nastavit stát.

Asociace zároveň uvedla, že všechny členské firmy zavedly na svých stanicích nové doplňkové značení paliv. Jak již jsme informovali, od 12. října mají být stojany i tankovací pistole na všech čerpacích stanicích v Evropské unii označeny novými symboly. Paliva jsou rozdělena do tří skupin. Benzinová ponesou označení v kruhu, naftová paliva ve čtverci a plynná v kosočtverci. Písmena v uvedených symbolech budou značit typ biosložky, číslo podíl biosložky. Příslušné značky ponesou na krytu od nádrže také nově vyrobená auta. Čerpací stanice budou vedle nových značení používat paralelně stávající názvy paliv.

Členské firmy ČAPPO provozují v ČR zhruba 45 procent čerpacích stanic, podíl na trhu pak činí podle údajů zhruba 60 % prodaných paliv. Celkem je v tuzemsku 3974 veřejných stanic.

