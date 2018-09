Ilustrační FOTO - Pixabay

Jak se mění vztah Američanů k FB

Téměř tři čtvrtiny dospělých uživatelů Facebooku (FB) ve Spojených státech od loňského léta učinily nějaký krok, který pozměnil jejich vztah s největší sociální sítí světa. Například 26 % z nich si vymazalo aplikaci pro její používání z mobilního telefonu.

Zjistil to výzkumný ústav Pew Research Center, když se v květnu a červnu ptal na chování Američanů v předchozích dvanácti měsících.

Dopady Cambridge Analytica

Studie reaguje na vývoj, jakým byla například kauza poradenské společnosti Cambridge Analytica, která odhalila nedostatky v zabezpečení osobních údajů uživatelů. Nedávné zveřejnění výsledků studie přichází za sílící debaty kolem moci velkých internetových společností a systému, jakým lidem podsouvají obsah.

Pew Research Center například zjistil, že velká většina příznivců republikánské strany se domnívá, že sociální média cenzurují politická sdělení, která považují za nevhodná. Přesto je prý na Facebooku de facto stejný podíl republikánů jako demokratů. Mezi republikány také nebyl větší podíl těch, kteří si v posledním roce smazali aplikaci Facebooku nebo si od něj dali pauzu.

Pravděpodobnost těchto opatření naopak narůstala s klesajícím věkem uživatelů. »Když dostali otázku, zda rozumí tomu, proč jsou na jejich hlavní stránce některé příspěvky a ne jiné, zhruba polovina (53 %) dospělých Američanů používajících Facebook odpověděla, že nerozumí, přičemž 20 % vypovědělo, že výběru nerozumí vůbec,« napsali dále autoři průzkumu.

Zdroj zpráv

Facebook přitom podle Pew Research Center používá výrazná většina dospělých v USA a pro většinu uživatelů je zase sociální síť zdrojem zpráv. V roce 2017 uvedlo 67 % lidí starších 18 let, že se prostřednictvím sociálních sítí dostávají ke zprávám. Ve skupině od 18 do 49 let to bylo podle ČTK 78 % dotázaných!

(rj)