Ilustrační FOTO - Haló noviny

DSÚK začíná o rok dřív

Hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) na včerejší tiskové konferenci informoval o změnách v poskytování autobusové dopravy na Děčínsku a Ústecku.

Dne 12. září Rada Ústeckého kraje rozhodla o odstoupení od smluv se společností TD Bus, a. s. Včera došlo k převzetí odstoupení a od dnešního dne bude doprava v těchto oblastech zajišťována Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací (DSÚK). »Ústecký kraj rozhodl o zřízení vlastního dopravce s tím, že zahájí poskytování dopravy nejdříve v červenci příštího roku. Dnes jsme nuceni reagovat na krizovou situaci a DSÚK zahájí svůj ostrý provoz téměř o rok dříve. Naším cílem je, aby autobusy jezdily, kvalita dopravy pro cestující byla co nejvyšší a možné nedostatky z prvních dnů odezněly v co nejkratší době,« řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

Náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek.

Ředitel DSÚK Milan Šlejtr doplnil údaje o počtu řidičů a autobusů. Na Ústecku je připraveno 29 autobusů, z toho osm bude zcela nových, dopravu na Děčínsku zajistí 20 autobusů. Situace s řidiči je velmi napjatá u všech dopravců a napříč celou republikou, problémům se nevyhne ani DSÚK. Na Ústecku by tak společnost do ideálního stavu 55 řidičů potřebovala doplnit 14 řidičů, na Děčínsku čtyři do celkového počtu 32.

Případné informace o spojích, které z nějakého důvodu nevyjedou, zjistí cestující den předem z webových stránek Ústeckého kraje a DSÚK (www.ds-uk.cz), z Facebooku Dopravy Ústeckého kraje a Facebooku Ústeckého kraje nebo u dispečera Dopravní společnosti ÚK.

(za)