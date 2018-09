Zásah »proti památkám«

Jak jsme mohli číst v Haló novinách, paní primátorka Prahy Adriana Krnáčová se rozhodla pro zásah proti centrálním památkovým orgánům a vlastně i proti Výboru světového dědictví UNESCO, který chce naše hlavní město vyškrtnout ze seznamu. Jde o seznam, pro který města a obce ve světě udělají všechno, aby do něj byly zapsány nebo některá z jejich památek, zvyků a přírodních krás. Pokud by se prosadil názor primátorky vyšachovat z rozhodování v Praze centrální památkáře, důsledky by mohly být strašlivé. Zatím svůj nápad, který prosazuje na konci své primátorské éry, nemá odsouhlasen a zřejmě se u mnohých nesetká právě s pochopením. Zatím tedy jen svým postojem vyvolává několik napětí. Onen druhý problém, hrozba ze strany UNESCO, je už dnes mezinárodní. Před časem Adriana Krnáčová dostala totiž dopis, jenž se dostal mimo radniční cenzuru, od zmíněného výboru. Pohrozil v něm našemu hlavnímu městu vyškrtnutím ze zmíněného seznamu. Jako důvod uvedl výšku nových budov na pražské Pankráci a to, že např. mrakodrap V-Tower (120 metrů), který tu vyrostl za vlády primátorky Krnáčové, je o třicet čtyři metrů výš, než bylo doporučeno. Nemohlo tomu být bez souhlasu pražské radnice, a tedy také primátorka o tom musela vědět. Nebo je takový nepořádek na pražské radnici, že vedení neví, co se v úřadě děje?

Stojí za to si ještě jednou připomenout slova paní Krnáčové k návrhu, aby nikdo jiný o pražských památkách nerozhodoval než pražská radnice a její prodloužené ruce, pražští památkáři, kteří se ovšem musí jakémukoli příkazu podřídit. Primátorka řekla mj. »Praha je dostatečně sebevědomé město, aby bylo schopno se starat o své památky bez toho, že by mělo kuratelu zahraničního subjektu«. Těmito slovy doslova spláchla oba problémy. A vůbec nevadí, že UNESCO vyškrtne Prahu z kulturního dědictví. Tím se stane provinčním městem, protože i turisty ve světě láká především kulturní odkaz posvěcený nejvyšší kulturní autoritou. Osobně si nemyslím, že odcházející primátorka takovou autoritou je.

Proč ale Adriana Krnáčová odmítá nejen centrální památkáře a jejich pravomoci a vlastně také jejich kolegy z UNESCO? Vysvětlením může být snaha umožnit developerům a bohatým firmám těžit z krás Prahy a získat co nejvíc peněz z lukrativních pozemků. Co z toho Krnáčová může mít? Nebo někdo jiný za jejími zády?

Jenže Praha není jen majetkem pražské radnice. Její kulturní bohatství patří celému lidstvu. Stejně jako Tádž Mahal, Eiffelovka či Grand Canyon v USA. Tak bychom se k nim měli chovat. Nejen my, Pražané v podhradí, ale i vedení pražské radnice. Zničit její krásu lze rychle, vrátit jí trvá neskonale déle. To už by snad ani současná paní primátorka tady nebyla.

Otakar ZMÍTKO