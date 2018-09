O tohle bychom měli mít starost

Seděl jsem v restauraci obchodu IKEA, přes uličku seděli tři mládenci ve věku 16 až 18 let, podle obsahu hovoru studenti, všichni tři v letních tričkách opatřených anglickými nápisy, z nichž bych dva rád vypíchl. Jeden hlásal KISS MY ASS a druhý FUG AS YOU CAN. První tedy česky POLIB MI ZADEK a druhý SOULOŽ, CO TO DÁ. Což ovšem překládám do češtiny nejslušnější, poctivý a autentický překlad si každý jistě pořídí sám.

A říkal jsem si. V těch tričkách s těmi nápisy na hrudi chodí tihle hoši nepochybně i do školy. A bodejť by ne. Vždyť ta trička se prodávají v normální obchodní síti, není to žádné zboží nalézající se pod pultem či pod rukou, tak proč by v nich nemohli chodit nejen do školy, ale třeba i do kostela, že ano? Takže je scéna, kterou teď před sebou vidím, reálná. Pedagog či pedagožka stojí před studentem, vyčítají mu například jeho chování, či že nevypracoval domácí úkol, jak měl, a on jim odpovídá tím, co má na hrudi: čili: POLIB MI ZADEK. K čemuž ke zvýšení dojmu může svoji nápisem vyzdobenou hruď směrem k pedagogovi ještě i co nejpůsobivěji vypnout, čímž všeobecné gaudium a bžundu ve třídě dovede k vyvrcholení.

Jako bývalý kantor vám mohu sdělit jedno. Z popsané konfrontace pedagog - žák musí, a to právě zásluhou onoho nápisu na studentově tričku, zcela zákonitě vyjít jako vítěz žák, a stejně zákonitě z něj jako poražený vychází onen kantor. Čili škola prohrává a vítězí sprostota.

A víte proč? Protože onen student je symbolem a snad dokonce i hrdinou současné dravé doby. On žije s touto dobou v souladu, on je její součástí a on s tou dobou nekonfliktně splývá. Zatímco kantor, zvlášť, a nedej pánbůh, kdyby si snad ještě dovolil mít k nápisu na studentově tričku kritické připomínky, se proudu současné doby vzpírá, on je její překážkou i nepřítelem a musí být proto zničen stejně, jako zničeno muselo být Kartágo.

Jaký vliv tahle nová konstelace vztahu kantor–žák na školu a na postavení kantorů v ní má a jaký vliv to může mít na vzdělání národa v budoucnosti (kdo bude chtít být kantorem, když dobře představitelný je i obraz, kdy učitel vchází do třídy, z jejichž lavic na něj vykukuje i třeba třicet nápisů POLIB MI ZADEK, čili přesně tolik, kolik je v té třídě žáků?).

Ale bohužel, tohle všechno jsou věci, na které současná společnost nebere a není ani ochotna brát ohled. Že by snad ten ohled v zájmu zdravého vývoje svých občanů mít měla? A zařídit třeba, aby se zboží tak pochybného a provokativního charakteru, jako jsou ona trička, u nás neprodávalo?

Nesmysl, to byl zločin proti svobodě podnikání, na kterém stojí celý náš demokratický systém a naše svoboda, rozeřvou se odezvou na tenhle váš nápad hlásné trouby státu i pravicových politických stran.

Ano, jistě, zakázat, omezit a potlačit jisté věci by se u nás skutečně měly, proč nakonec ne, že ano? Třeba podívat se na jisté internetové weby u nás. Všimnout si, jestli by jim neprospěl větší dohled? Jestli si moc nepouštějí pusu na špacír? Jestli si například mohou dovolit zlehčovat úlohu našich vojenských misí v zahraničí? Či problematizovat potřebu NATO pro naši bezpečnost? A vůbec na desítky dalších a dalších věcí by neškodilo zaměřit pozornost. S tím jistě celý mainstream souhlasí.

Ale škola? Prosím vás, tam se to nějak vyvrbí, jak se to tam vždycky nějak vyvrbilo. Ovšem internet to je jiná, ten by se z pozornosti státu vypouštět neměl. To ne! To v žádném případě ne!

Lubomír MAN