A zase ten povyk…

Nastal obvyklý povyk kolem vojenského cvičení ruské armády (za součinnosti omezeného kontingentu čínských a mongolských vojáků) nazvaného Východ 2018. Potvrzuje se tím, že název cvičení vychází z geografie Ruské federace. Nyní zkrátka její vojáci cvičí na východě své široširé vlasti, loni cvičili na západě (včetně území sousedního Běloruska). Proto se také tehdejší cvičení nazývalo Západ. Ovšem tato zcela logická skutečnost postačila k tomu, aby pomatení komentátoři a moderátoři (moderátorky) strašili, že Rusko se už chystá přepadnout (obsadit, okupovat – laskavý čtenář si doplní podle svého uvážení) západní státy. Inu, komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

Takže zeměpis jsme si ujasnili. Teď ještě to strašení, které samozřejmě trvá i při cvičení Východ 2018, zvláště pokud je tak masivní, jak se dozvídáme ze zpravodajství. Vždy mě fascinuje, že pohyb amerických vojsk kdekoli po světě (opakované průjezdy skrz Českou republiku jsou toho součástí) a jejich zabydlení se i na evropských základnách není pro nikoho zřejmě problémem, když USA mají nejsilnější armádu světa, která operuje evidentně mimo své teritorium a například v Evropě posiluje své stavy. Zato manévry ruské armády se dějí především na vlastním území!

Jak můžeme sledovat i z práce zpravodaje ČT v Rusku - například když reportuje z paluby vojenského vrtulníku, který převáží žurnalisty na místa, kde se odehrávají jednotlivé části cvičení - akci sleduje početný tým zástupců tuzemských i zahraničních médií. Takže o utajení nelze mluvit.

Nejsem vojenskou expertkou a posuzuji události selským rozumem. Velká země, proti které dlouhodobě nepřátelsky vystupují Spojené státy, NATO, Evropská unie a některé její členské státy, musí umět zajistit si své území, tedy svou svrchovanost a bezpečnost. Bez okolků a způsobem, který je pochopitelný každému, to vyjádřil prezident Putin v jednom svém televizním projevu. A představte si, že tento jeho projev se stal součástí divadelní hry Nová Atlantida, kterou od března hraje pražské Národní divadlo na Nové scéně. Autor Jiří Adámek využil výroků světových celebrit od Putina přes Trumpa až k Chomskému, Marku Zuckerbergovi či Julianu Assangemu a stvořil docela zajímavé představení, nad kterým divák dlouho přemýšlí. »Putin« tak i ze scény ND vysvětluje: »Vzpomněl jsem si na náš nejvýraznější symbol, medvěda, který hlídá svou tajgu. Někdy mě samotného napadne, že by možná náš Míša měl v klídku posedět… Třeba by ho pak všichni nechali na pokoji. Ale oni ho nenechají na pokoji! Protože budou vždycky usilovat o to, aby ho uvázali na řetěz. A jakmile se to povede, vytrhají mu zuby a drápy. A když Míšovi vytrhají zuby i drápy, tak už je k ničemu. Vycpou ho a bude to. A oni se hned začnou tajgy zmocňovat… Jde o to, že hájíme svou samostatnost, svou suverenitu a právo na existenci. Míša je přátelské a trpělivé zvíře, ale když mu nedají pokoj, opravdu se rozzlobí. A tohle musí všichni pochopit.«

Monika HOŘENÍ