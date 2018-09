Rekordman - výmarský ohař Heroic Shadow Shefis

Kdy pes přeskočí svého pána?

V Centrálním parku na Lužinách proběhl 3. ročník Psího dne s Prahou 13. Tato již tradiční akce byla směsicí skvělé zábavy, pomoci, novinek a vzdělání. Návštěvníci mohli vidět oblíbené soutěže - psí dostih i závod ve skoku do výšky, ve kterém se i letos povedl zapsat rekord. Útulky a organizace zde nabízely psy k adopci a v celém parku se odehrával po celý den bohatý program.

Velký zájem vyvolala módní přehlídka Rebel Dog za účasti známých osobnosti, které přišly svou přítomností akci podpořit. Mezi nimi nechyběla ani milovnice zvířat Kateřina Brožová. Pejskové jí provázejí životem dlouhá léta. »Teď mám 9letého jezevčíka Maxe a 4letého ridgebacka Jordi. Já psům i rozumím, máme takovou svou vlastní řeč a jsme na sebe napojení, bez nich si život nedovedu představit, jsou to neoddanější bytosti, jaké si mohu představit,« sdělila přímo na přehlídce psích oblečků a doplňků známá herečka a zpěvačka.

Kateřina Brožová a modelové Max s Jordim

Zeptali jsme se jí, jaký má recept na pomoc psům v útulcích: »Asi bych začala zákonem na ochranu zvířat a pak bych pokračovala výchovou budoucích majitelů. Zpřísnila bych tresty za týrání zvířat, aby si lidé rozmysleli, jestli si psa pořídit, a nepodporovali množírny nebo černé prodeje, a apelovala bych na rodiče, aby vysvětlili dětem, ale i sobě, že pes není hračka, nýbrž živá bytost. Měl by to být takový souhrn opatření, aby se předešlo plným útulkům nešťastných psů.«

Psí den s Prahou 13 si nenechal ujít ani známý herec Miroslav Etzler, kterého okouzlil jeden ze psů k adopci. »Je to těžké nepodlehnout všem těm psím pohledům, které s vámi chtějí odjet domů. My už doma máme dva psy - belgické grifonky Ňunělu a Bubáka - a k tomu ještě miminko. Další pejsek by na nás už byl moc. Věřím, že tato akce nějakému pejskovi k domovu pomůže,« dodal Etzler.

Rekord i čipování

Návštěvníci se svými psy si v průběhu celého dne mohli vyzkoušet psí hernu, agility, ochutnat pamlsky nebo nechat svého pejska zdarma načipovat. »V Praze je čipování povinné, ale každý rok se na této akci přesvědčíme, že mnoho psů čip nemá. Proto je dobře, že lidé zde mohou své psy nechat načipovat zdarma ve stanu kliniky VETCENTRUM,« konstatoval Lukáš Duchek, ředitel kliniky.

Největší očekávání vyvolávala soutěž ve skoku do výšky. I letos se sešlo 80 psích závodníků, kteří se přišli pokusit překonat rekord z minulého ročníku. Vítězem se s přehledem stal výmarský ohař Heroic Shadow Shefis. »Shedy« pokořil hranici 135 centimetrů. Tím překonal vítězný skok z loňského roku o deset centimetrů a nastavil tak laťku hodně vysoko na další ročníky.

Díky nádhernému počasí byla opět rekordní návštěvnost. Obrovské ovace vyvolala po skoku do výšky také Staf Bull show pod taktovkou Daniela Zďárského. Ten vtáhl diváky do děje, a tak mohli poměřit sílu s pitbulem, který na závěr dokonce utáhnul vůz Toyota i dětmi.

(mac)

FOTO - Psí den s Prahou 13