Při volné disciplíně – tanec

Na každé ženě je něco krásného, říká Miss Haló novin 2018

O uplynulém víkendu se v nádherném prostředí Zámku Valeč na Vysočině konalo finále již jedenáctého ročníku soutěže krásy těla i ducha Miss a Mistr Charme. A v jeho rámci byla vyhlášena historicky již osmá Miss Haló novin, na základě hlasů čtenářů a čtenářek našeho deníku. A já jsem měl tu čest, coby šéfredaktor, předat korunku i šerpu půvabné Anně-Marii Lingerové. S dvacetiletou studentkou z Hradce Králové jsem poté natočil i tento bezprostřední rozhovor – abyste si udělali obrázek, jestli se letošní volba povedla…

Aničko, v prvé řadě vám moc a moc gratuluji. Jak jste si finálový večer, v němž jste se stala nejen Miss Haló novin, ale i první Vicemiss Charme, tudíž druhou nejkrásnější dívkou ze všech finalistek, užila?

To se nedá jednoduše popsat slovy. Užila jsem si celý večer naprosto úžasně. Neměl chybičku! Skvělá atmosféra, úžasná hudba, milí a příjemní lidé. Zkrátka - všechno se povedlo na jedničku s hvězdičkou.

Jak jste se vlastně do soutěže Miss Charme dostala?

Díky školní soutěži Region Regina, která spočívala v prezentaci cestovního ruchu, jelikož právě cestovní ruch studuji. Tam si mě všimla Jana Nováková (pozn. red. – majitelka agentury Charme a pořadatelka soutěže Miss a Mistr Charme) a pozvala mě do své Školy modelingu. No a odsud to už byl jen krůček do soutěže Miss a Mistr Charme. Nakonec jsem se dostala až do finále…

Promenáda ve společenských šatech

Měla jste už předtím osobní zkušenost z nějaké soutěže krásy, kterými se to v poslední době v českých luzích a hájích jen hemží?

V roce 2015 jsem se zúčastnila České Miss, kde jsem došla do semifinále. Stejně jako v Miss Face. A v roce 2017 jsem byla ve finále Miss léto a získala tam doprovodný titul Miss léta Mironet.

V rámci finále jste se v Zámku Valeč svěřila, že máte ráda tanec. Koneckonců jste své dovednosti předvedla i v rámci volné disciplíny. Vyjmenujte, prosím, jaké máte taneční zkušenosti.

Tancovat jsem začala ve čtyřech letech. Věnovala jsem se scénickému modernímu tanci, potom jsem dělala pět let street dance a break dance a následně jsem na tři roky přestoupila na taneční konzervatoř, kde byl v hlavní roli balet, moderní tanec, lidové tance, dále charakterní tance lidové a historické tance.

To je poměrně vyčerpávající seznam. Je nějaký taneční styl, který jste dosud nezkusila a chtěla byste ho umět?

Přála bych si naučit se latinskoamerický tanec. Uvidíme, třeba se mi to někdy do budoucna poštěstí.

Teď jste ale z taneční sféry přestoupila na studium cestovního ruchu. Předpokládám tudíž, že máte plány spíše v tomto oboru. Je to tak?

Ano, ráda cestuji. A máte pravdu, že do budoucna směřuji své plány právě tímto směrem. Úplně nejraději bych se stala taneční animátorkou. To znamená, že bych si přála jednou odjet do nějakého resortu a tam pro místní hosty tancovat.

Když už jsme u toho cestování, nemohu se nezeptat, kde jste byla nejdále a kde se vám nejvíce líbilo?

Nejdále jsem byla v Dubaji, a to minulý rok. A nejvíce se mi líbilo v Anglii, protože tam jsou moc milí a příjemní lidé, do toho navíc i krásné prostředí a úchvatná architektura. A že tam často prší, jak si mnozí lidé stěžují, mi vůbec nevadí. Já mám déšť ráda. Ostatně i ve volné disciplíně jsem tancovala na písničku s tematikou deště – konkrétně na Rain od Madonny (smích).

A ve které zahraniční destinaci se vám naopak nelíbilo?

Asi v té Dubaji. Byli jsme tam v létě a panovalo tam strašné vedro. Až neuvěřitelné! Přes padesát stupňů a lidé z toho horka až omdlévali. To bylo něco, na co se nevzpomíná rádo, to jistě chápete…

A když zůstaneme u nás doma, v České republice, kde to máte nejraději? Které místo preferujete coby turista-patriot?

Líbí se mi na Moravě. Jsou tam samí společenští lidé, pořád se smějí a jsou v pohodě. Když se s vámi baví, je vidět, že by se pro vás rozdali. Nemyslí zdaleka jen na sebe, ale především na ty druhé. A ještě něco – taky přírodu a památky má Morava mnohem působivější. Jsem z východních Čech a kdykoli odtamtud vyjedu na Moravu, úplně mě to praští do očí. Kopce, lesy, voda – zkrátka nádhera. A pestrost! Přesně taková je v mých očích Morava!

Jste krásná dívka. Bylo přesto někdy období, kdy jste se – ať už z jakýchkoli důvodů – krásně necítila? Kdy jste měla třeba i nějaký malý mindrák?

Děkuji za poklonu, ale víte – já jsem toho názoru, že každá slečna, co tady na Miss soutěžila, je krásná. A platí to nejen pro tuhle soutěž, ale i pro běžný život. Na každé dívce a ženě je něco krásného. A tím se vlastně dostávám k odpovědi na vaši otázku. Období, kdy bych si snad měla připadat ošklivá, mě naštěstí minulo. Žádné větší problémy se svým zevnějškem a s jeho vnímáním jsem asi neměla nikdy…

A čím jste vlastně chtěla být jako malá dívka?

Už od začátku tanečnicí, to je jednoduchá volba!

Hodně holčiček sní o tom, že budou princeznou…

No, a to je u mě ten problém. Já jsem byla jako malá spíše klučičí typ. Většina holek si hraje s Barbínkami, já dávala vždy přednost autíčkům. Ale jinak jsem hodně času trávila na zahradě s domácími mazlíčky – zkrátka takový typický dětský život. Nic neobvyklého…

Kdybyste měla prozradit své kladné, a vedle nich naopak i záporné vlastnosti, co byste zmínila?

Začnu zápornou. Někdy se rozhodnu vrhnout na dietu a pak na mě najednou padne obžerství, mám strašnou chuť na jídlo a vybílím ledničku. A pak zase pokračuji s dietou… No a kladné vlastnosti? Jsem dobrosrdečný člověk a hrozně moc ráda pomáhám lidem.

Diety? To jste mě překvapila. To znamená, že vaše postava si žádá i nějaké to odpírání?

Až tak strašné to není. Odmalička jsem hubená, a když se pořádně najím, nepřiberu. Přesto však chodím běhat, jezdím na kole nebo na koloběžce a mám ráda fitness. Prostě vyhledávám sport, adrenalin a aktivní život (úsměv).

To jsme se nyní bavili o vás, ovšem - co naopak obdivujete na opačném pohlaví? Co musí mít muž, aby zaujal Annu-Marii Lingerovou?

Víte, mně ani tak nezáleží na vzhledu, ale na tom, co má dotyčný v srdci. Důležité je, aby měl charisma, pozitivní city, aby byl hodný a nesobecký.

Dovolte na závěr otázku, která je mezi našimi čtenáři oblíbená a my se na ni v naší příloze ptáme poměrně pravidelně. Ač je trochu netradiční… Takže: kdybych měl v ruce křišťálovou kouli a mohl vidět lidi, v tomto případě tedy Annu-Marii Lingerovou, za deset let, co byste si tam přála spatřit?

Za deset let? Určitě bych tam chtěla vidět taneční animátorku, jak už jsem naznačila, a pak taky fotomodelku. Strašně moc mě baví modeling, a hlavně focení. Přiznám se, že i já sama ráda fotím. Přírodu, lidi, zvířata…

Tak v tom případě si neodpustím ještě jeden dotaz navíc. Týká se blížícího se podzimu. To je období, které mnoho lidí nevítá zrovna s otevřenou náručí, nicméně ti, co rádi fotografují, jsou nadšení, protože příroda začíná hrát doslova a do písmene všemi barvami. Jak jste na tom vy ve vztahu k podzimnímu času?

Mám ráda všechna roční období. Neexistuje žádné, které by mi vadilo. Vždycky se nějak dokážu přizpůsobit. A co se týče mého focení, vybírám si hodně netradiční snímky. V těch se přímo vyžívám!

Petr KOJZAR

FOTO – Haló noviny/Marcela ŠPIČKOVÁ