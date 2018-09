Jihomoravští lídři KSČM do zastupitelstev okresních měst v kraji a do Senátu FOTO - Václav ŽALUD

Jihomoravské volební programy KSČM preferují řešení dopravy i sucha

Řešení problémů s dopravou, cenově dostupným bydlením, s vybavením obytných sídel i se zajištěním dostatku vody upřednostňují volební programy komunistů na jižní Moravě.

Např. dosavadní opoziční zastupitel města Ivančice na Brněnsku za KSČM a vedoucí komunistických kandidátů na ivančickou radnici k říjnovým komunálním volbám Radoslav Skála uvedl požadavek, aby se napříště podílely na řízení města všechny politické subjekty v zastupitelstvu. Nikoliv jen vybrané do městské rady. To proto, že práce ve vedení a samosprávě vesnic a malých měst není o politice, ale jde o řešení potřeb jejich občanů.

»Konečně jsme dokončili základní strategický dokument rozvoje do budoucnosti - územní plán. Dal tzv. zelenou stavbě nové infrastruktury v Ivančicích a budování zařízení pro každodenní, společenský a kulturní život. V novém volebním období se zaměříme i na budování dalších vodovodů a kanalizací v Ivančicích, chybějící kanalizace má vyrůst v místních částech Budkovice, Hrubšice a Řeznovice. Vzhledem ke stísněným finančním poměrům zatím nelze v nadcházejícím volebním období realizovat zamýšlený obchvat města za 1,3 miliardy Kč, proto by šlo udělat alespoň reálnější nový silniční průtah Ivančicemi se semafory na křižovatkách. Ve městě se dosud nepodařilo dokončit rekonstrukci Besedního domu, který byl při svém fungování střediskem kultury a společenského života. Ani začít rekonstrukci Palackého náměstí. Bude to úkol nového úkol nového vedení města po komunálních volbách, nachystaných na 5. a 6. října,« konstatoval Skála.

V okresním městě Břeclav s 25 000 obyvateli vede kandidátku KSČM současná zastupitelka a koordinátorka levicové politické nadace pro střední a východní Evropu Dagmar Švendová. Dosavadní čtyři mandáty KSČM v Zastupitelstvu Břeclavi chce navýšit. »Břeclavi chybí dlouhodobá strategická koncepce rozvoje města, závazná pro více než jedno volební období, na které by se podíleli občané. Do zdárného konce už musí dospět táhnoucí se letité přípravy stavby silničního obchvatu města. Ta je dnes zatížená soudem. Jeho řešení u Krajského soudu v Brně je v nedohlednu. Proto hledáme náhradní řešení se zlepšením alespoň silničního průtahu městem (přes Břeclav dle posledního sčítání z roku 2016 projede přes 20 tisíc vozidel/24 hodin). Naši zastupitelé proto navrhují zavést městskou hromadnou dopravu v Břeclavi zdarma, aby místní nechali alespoň některá svá auta doma. Také přesunutí cyklostezek mimo hlavní silniční tahy či víceúrovňové křížení,« poznamenala Švendová.

Za důležité považují komunisté v Břeclavi ochranu přírody, půdního fondu, ovzduší a vodních zdrojů. V tomto výsušním a zároveň občas povodní zaplavovaném okrese nejsou k mání další opatření proti velké vodě, obnova zeleně a podpora projektů pro řešení následků sucha. K rozvoji turistického ruchu tam dlouhodobě chybí prostředky na opravu břeclavského zámku. Další mnohaletou ostudou města je roky nevyřešené nové využití areálu bývalého cukrovaru poblíž centra města. »Pro nadcházející volební období jsme zatím nenašli k sestavení politické koalice partnera,« podtrhla Švendová.

(vž)