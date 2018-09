Ilustrační FOTO - Haló noviny

Volební limit pro vstup do Sněmovny se nesníží

Hranice pro vstup do Sněmovny zůstane stejná. Nesníží se ani pro strany, ani pro koalice. Nezmění se ani způsob přepočtu hlasů na poslanecké mandáty. Sněmovna tyto návrhy Pirátů a KDU-ČSL odmítla.

Požadované změny by podle kritiků včetně ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka překračovaly rámec novelizace a měl by jim předcházet širší politický konsenzus. Stejný názor mají místopředseda ústavně-právního výboru Stanislav Grospič (KSČM) i předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Podle něj by novela navíc měla stanovit pevný termín voleb, aby se nestalo, že podzimní volby se budou muset konat už v srpnu a volby prezidenta o Vánocích. Dosavadní pravidla totiž říkají, že volby se musejí uskutečnit vždy o něco dřív než ty minulé.

Piráti ústy Mikuláše Ferjenčíka navrhovali snížení pětiprocentní hranice pro jednotlivé volební strany na čtyři procenta. »Tato věc byla několikrát v minulosti upravována a otázka pětiprocentní volební klauzule se do určité míry sžila s českým právním řádem a osvědčila v minulých volbách. Samozřejmě je nevýhodná pro strany, které se pohybují těsně kolem ní,« zdůraznil v rozpravě Grospič. Názor, že by poslanci měli umožnit průchod většího počtu subjektů, je podle něj do určité míry kontroverzní, protože potom zase zatěžuje funkčnost a práci obecních zastupitelstev. »Ale známe to koneckonců třeba i z krajských zastupitelstev, nebo můžeme argumentovat i Poslaneckou sněmovnou,« dodal Grospič.

Lidovci chtěli prostřednictvím Marka Výborného snížit limit pro koalice na původní výši před volebními změnami z dob opoziční smlouvy. Nyní hranice činí 10, 15 a 20 procent podle počtu stran, které koalici tvoří. Novými limity mělo být sedm, devět a 11 procent.

Pro stabilitu a funkčnost nejen zákonodárného sboru, ale i obecních a krajských zastupitelstev by měla být podle Grospičova názoru spíš zachována vyšší klauzule, jinak by mohlo docházet k účelovému obcházení toho, že některé politické strany skutečně mají problém s překlenutím základní volební klauzule. »A potom to bude trošku míjet ten význam a nebude to úplně optimální a vyrovnané ve vztahu k politickým subjektům, volebním stranám, které se rozhodnou jít do voleb samostatně,« uvedl.

Občané jiných zemí EU mají mít oproti občanům ČR výhodu?

Grospič stejně jako většina Sněmovny odmítl i snahu KDU-ČSL o zavedení původního systému přepočtu hlasů na mandáty, jde podle něj o věc, která si zaslouží diskusi zvlášť, napříč politickým spektrem, a neměla by se spojovat s víceméně technickou novelou. Lidovci jsou přesvědčeni o tom, že současný systém je v rozporu se zásadou rovnosti voličských hlasů a zvýhodňuje velké strany.

Poslanci však do předlohy zapracovali návrh exministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO), aby mohli v obecních volbách hlasovat občané ostatních zemí EU, kteří mají v ČR nejen trvalý, ale i přechodný pobyt. Změna podle Válkové vychází z unijních pravidel. »S tím máme problém, náš právní řád nezná kategorii přechodného pobytu pro občany ČR. A pokud připustíme tuto možnost pro občany jiných zemí Unie, pak podle nás dojde do určité míry k znevýhodnění našich občanů,« prohlásil Grospič. To byl jeden z hlavních důvodů, proč poslanci KSČM novelu nepodpořili.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) prosadil, aby se místní a krajská referenda konala souběžně s volbami ve stejnou dobu i ve stejných místnostech. Výsledky referenda by pak zjišťovali volební komisaři. Podle Pirátů tím obce a kraje ušetří. Navíc by se tím mohla zvýšit účast v referendech a tím i šance, že jejich výsledek bude pro zastupitelstva závazný.

Nová pravidla pro práci komisařů

Vládní novelu volebních zákonů, která má zpřísnit pravidla pro práci volebních komisařů, však dolní komora přijala. Má omezit chybovost při sčítání voličských hlasů. Změny kvůli zpoždění při projednávání v dolní komoře ještě nebudou platit pro nadcházející říjnové volby do obecních zastupitelstev a Senátu.

Novela předpokládá, že předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou muset povinně absolvovat školení ke zpracování výsledků voleb. Za neúčast na něm má hrozit snížení odměny absentujícího komisaře o třetinu. Předseda a zapisovatel komise nyní dostávají za jedny volby kolem 2000 Kč, řadoví členové 1300 Kč. Vnitro počítá s navýšením odměn až o desetinu. Volební komisaři by podle návrhu o práci v komisi přišli, pokud by se její práce neúčastnili déle než dvě hodiny. Dosavadní lhůta je tříhodinová. Sankce se nelíbí krajům a obcím. Kritiku vzbudila i zaváděná povinnost označovat členy komise jmenovkami s uvedením, kdo je nominoval. Ministerstvo vnitra tím podle předlohy reagovalo na připomínky pozorovatelů OBSE v Evropě.

Novela počítá rovněž s tím, že volební lístky by měly být v budoucnu vytištěny pro sněmovní a krajské volby jen jednostranně. Oboustranné by s ohledem na počet kandidátů měly zůstat jen pro komunální volby. Vláda novelu připravila v souvislosti s problémy při loňských volbách do Sněmovny, kdy Nejvyšší správní soud ve Středočeském kraji přepočítal výsledky hlasování kvůli špatně započítaným přednostním hlasům pro kandidáty ODS. Mandát nakonec získal Martin Kupka namísto Petra Bendla.

Novelu, pro kterou hlasovali zástupci ANO, ČSSD a Piráti, nyní posoudí horní komora, bez jejíhož souhlasu změny přijaty nebudou. Na podobě volebního zákona se musí shodnout obě komory.

