Ilustrační FOTO - Haló noviny

Místo poukázek na živobytí někteří lidé dostanou opět peníze

Některé skupiny lidí už zřejmě nebudou dostávat část příspěvku na živobytí v poukázkách, ale v penězích. Umožňuje to novela zákona o hmotné nouzi, kterou schválila Sněmovna. Novela ale zavádí i výjimky, které podle KSČM přinesou řadu problémů v praxi.

Sociálním demokratům a lidovcům se nepodařilo prosadit úplné zrušení povinného vyplácení části dávek v hmotné nouzi v poukázkách, což by v podstatě znamenalo návrat k předchozímu řešení. To spočívalo právě v tom, že lidé dostávali příspěvek v penězích a o výplatě jeho části v poukázkách rozhodoval v jednotlivých případech úřad práce. Podle stínové ministryně práce KSČM a zpravodajky k tisku Hany Aulické Jírovcové ale tento nástroj nebyl účinný. »Úřad práce musel doložit, že příjemce dávku zneužívá,« uvedla.

Úřad práce musí dávat potřebným lidem poukázky od loňského prosince. Zákonodárci toto opatření zavedli ve snaze zamezit zneužívání dávky. Lidé, kteří pobírají příspěvek na živobytí přes půl roku v posledním roce, dostávají v poukázkách 35 až 65 procent této dávky. Za poukázky si mohou koupit potraviny, základní drogistické potřeby, dětské a lékárenské zboží, školní potřeby a oděvy, nikoli cigarety nebo alkohol.

Podle autorů novely však povinné poukázky zvýšily byrokracii a přinesly některým lidem problémy. Nově by se plně peněžitá dávka vrátila lidem v pobytových zařízeních sociálních služeb. Výjimku by dále měli lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidé, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, a lidé s omezenou svéprávností.

Hrozí nárůst klientů na dietě?

Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech »hodných zvláštního zřetele«. Právě to kritizovala Aulická, která navrhovala tuto změnu z novely vypustit. »To může být začátek konce systému vyplácení poukázek,« uvedla. Na druhou stranu ale prý chápe i úřady práce, které chtěly ponechat možnost udělit výjimku některým klientům, kteří se nedostanou do skupin výjimek, které novela přináší.

S čím se ale neumí smířit, je přijetí pozměňujícího návrhu poslankyně Pirátů Olgy Richterové, podle něhož by se měly výhradně v hotovosti vyplácet také částky na živobytí zvýšené kvůli dietnímu stravování. »Z toho jsem velmi smutná. Mám obavy, že nám budou razantně narůstat počty klientů na hmotné nouzi, kteří budou mít najednou potvrzený dietní problém a dietní stravování. Bohužel právě problémoví klienti, např. lidé s problémem alkoholismu, mají tímto porušené zdraví, jsou to právě oni, na které bychom chtěli cílit v rámci výplaty stravenek, a nyní budou těmi, kteří nebudou pobírat stravenky,« uvedla Aulická. Nechuť z přijetí tohoto návrhu vyjádřil také předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. »Chtěl bych se předem omluvit všem lékařům, za kterými teď budou chodit někteří občané s požadavkem, aby jim napsali dietní režim,« uvedl po hlasování.

Sněmovna podpořila také pozměňující návrhy, které výčet rozšířily například o lidi s těžkým a nejtěžším zdravotním postižením, invalidy ve třetím stupni a seniory starší 70 let. Normu nyní projedná Senát.

(jad, ku)