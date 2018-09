FOTO - Pixabay

Boj o les

Německá policie v noci na neděli pozatýkala 34 ekologických aktivistů, kteří v Hambašském lese západně od Kolína nad Rýnem odmítali opustit své přístřešky v korunách stromů.

Ty tam postavili, aby zabránili vykácení lesa a následné těžbě uhlí. Devět lidí utrpělo při policejní akci lehká zranění, napsala agentura DPA s odvoláním na policii v Cáchách. Dalších šest desítek aktivistů policisté z Hambašského lesa, který je v Německu symbolem ochrany životního prostředí a boje proti těžbě uhlí, vykázala.

V neděli proti kácení Hambašského lesa demonstrovaly v jeho blízkosti tisíce lidí. Podle policie jich byly čtyři tisícovky, ekologičtí aktivisté hovoří až o devíti tisících účastníků protestu.

Kromě rozšiřování hnědouhelného dolu požadovali protestující také celkové ukončení spalování uhlí v německých elektrárnách. Budoucností uhelných elektráren se v současnosti zabývá zvláštní komise vytvořená spolkovou vládou. Její místopředseda a bývalý šéf úřadu německé kancléřky Ronald Pofalla předložil podle časopisu Spiegel koncept, podle kterého by se musely německé uhelné elektrárny uzavřít mezi lety 2035 a 2038. »Možná by se tedy Hambašský les nemusel vůbec kácet,« řekl s odkazem na Pofallovův koncept na protestu tajemník hnutí Greenpeace Martin Kaiser. Společnost RWE nicméně už návrh na uzavření elektráren do dvaceti let označila za »nepřijatelný«.

Hambašský les leží mezi Kolínem nad Rýnem a Cáchami. Rostou v něm stovky let staré duby a buky, les se také vyznačuje velkou druhovou rozmanitostí. Jeho současný rozsah odpovídá už jen deseti procentům původní rozlohy.

(čtk)