MMF nutí Ukrajinu ke zdražení plynu

Ukrajina zahájila jednání s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o novém záložním úvěru, který má nahradit současný program ve výši 17,5 miliardy dolarů (382,2 mld. Kč).

Řekla to zástupkyně ukrajinského prezidenta Petra Porošenka v parlamentu Iryna Lucenková. Neupřesnila však, jaké by mohly být podmínky nové dohody nebo kdy by nový úvěr mohla země získat. Na Ukrajině je nyní mise MMF, ta však zatím odmítla komentovat výhled nové dohody o záložním úvěru.

Nová dohoda o záložním úvěru by měla poskytnout Ukrajině klid na vyřešení současné situace, kdy se zemi nedaří plnit některé podmínky současné dohody a potřebuje splácet svůj dluh.

MMF a západní spojenci napumpovali do země od roku 2014 miliardy dolarů. Úvěr od MMF je však prakticky zmrazen od dubna 2017 kvůli pomalému zavádění požadovaných hospodářských reforem a pomalému pokroku při potírání zakořeněné korupce. Ukrajina ze slíbeného úvěru obdržela pouze 8,7 mld. USD a v letech 2018 až 2020 jí čekají vysoké splátky dluhů.

Lucenková neřekla, zda vláda bude souhlasit se zvýšením cen zemního plynu, což je důležitý bod, kvůli kterému zamrzla jednání o současné dohodě. Označila však jednání o záložním úvěru za pozitivní signál, který ukazuje, že MMF oceňuje reformy a jejich výsledky.

MMF požaduje, aby Ukrajina zvýšila ceny plynu pro domácnosti, které jsou udržovány poměrně nízko od dob Sovětského svazu, na tržní úroveň. Informovaný zdroj agentuře Reuters řekl, že Kyjev by měl rozhodnout, zda zvýší ceny plynu, do 1. října.

Guvernér centrální banky Jakiv Smolij uvedl, že Ukrajina doufá v dosažení dohody o pokračování spolupráce s MMF tento týden.

