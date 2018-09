Kalousek a církevní restituce

Šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska musím obdivovat pro jeho zarputilost a nezničitelnost. Ač svým pohledem na svět stojím mnohem více vlevo nežli on, oceňuji jeho víru ve své (ultra)pravicové modly. Pan Kalousek se nám na pár týdnů ztratil z dohledu. Dočetl jsem se, že to s ním bylo špatné. Prodělal blíže nespecifikovatelnou náhlou břišní příhodu a lékařům z pražské Vojenské ústřední nemocnice vděčí za to, že je ještě naživu. Dokonce jsem od pana Kalouska zaznamenal vyznání vůči našemu zdravotnictví (kdo jeho základy asi tak před lety položil?), neboť - dle něho - stát se mu to v jiné vyspělé západní zemi, už by se domů vracel v zinkové rakvi.

Od zdraví Miroslava Kalouska posuňme se k jeho sněmovním bojům. Dle svých slov je již v dobré kondici, takže může coby opozičník znovu obléci helmici, štít a brnění a bojovat proti vládním návrhům a krokům. A začal pěkně zostra. Pustil se do návrhu KSČM zdanit církevní restituce. Vládní strany ANO a ČSSD společně s komunisty totiž usilují o to, aby se »velkodar« církvím řádně zdanil. Tak jako to bývá u každého daru. »Je to naprosto nepřijatelná hanebnost, kdy okradený má být okraden podruhé,« rozčílil se Miroslav Kalousek tak, až jsem měl obavy, že ho stihne jiný zdravotní kolaps. Pustil se též do prezidenta Miloše Zemana, který je zdanění náhrad církvím nakloněn. Podle Kalouska prezident republiky na to hledí nikoli podle toho, jak moc je to konformní s Ústavou České republiky, ale jak se sám cítí nahněván nebo milostivě naladěn, to pak není prezident republiky, řekl Kalousek, jenž byl ministrem financí ve vládě ODS, TOP 09 a Věcí veřejných, která restituce prosadila.

Šéf lidovců Pavel Bělobrádek zase uvedl, že jde o útok na právní stát a na právní jistoty. Podle šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška se stávající vládní koalice chová protizákonně. Křiku vůči tomuto návrhu jsme se pochopitelně dočkali i od opoziční Občanské demokratické strany, tedy od partaje, jež u tzv. církevních restitucí »hrála první housle«. Poněkud rozpolcení jsou v této problematice Piráti, kteří v různých záchvěvech hledání své politické orientace přebíhají od středu doprava a zase na druhou stranu. Opačný názor má kromě ANO a KSČM také sociální demokracie. Šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka uvedl, že nějaká revize církevních restitucí by proběhnout měla, načež připomněl, že jeho strana protestovala, když bývalá pravicová vláda církevní restituce schvalovala. To ale bylo vše, co udělala, dodávám já. Uveďme, že někdejší pravicová vláda Petra Nečase (ODS) tzv. církevní restituce vypočítala špatně a výrazně je nadhodnotila. Církev tak kromě majetku v hodnotě 75 miliard v průběhu 30 let dostane vyplaceno ještě 59 miliard korun, přičemž částka bude ještě navýšena o inflaci. Takže je namístě, aby tato nadsazená »hausnumera« prošla spravedlivou revizí.

Podle Vojtěcha Filipa, jehož strana zákon předložila, může názor, že zdanění náhrad církvím je protiústavní, vyslovit pouze Ústavní soud, ne politici ve Sněmovně, kteří proti návrhu komunistů protestují. Vojtěch Filip trvá na tom, že část toho, k čemu se stát zavázal, není restitucí, ale darem státu církvím. S předsedou Filipem nelze než souhlasit, poněvadž církvím nelze »nasypávat« miliardy pouze podle toho, jak moc chtěl bývalý Nečasův kabinet klerikálům plnit, co jim na očích viděl. Pan Kalousek nechť promine.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec