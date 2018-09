Krok správným směrem

Kolem církevních tzv. restitucí je »šrumec«. Kam se hrabe euforie z historického postupu basketbalistů na MS či naopak smutek z toho, kam hluboko klesl český fotbal!

Katolická církev je nadmíru rozčilená. Komunisté totiž prosadili projednávání zdanění miliardových náhrad a je pravděpodobné, že většina poslanců se za něj postaví, i když Piráti, jak je jejich dobrým zvykem, lavírují. Komunisté se proto znovu stali podle rétoriky katolické církve, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů i ODS supernedemokratičtí a před blížícími se volbami něčím, co by se snad »mělo dokonce vyhladit«. V každém případě nechť je občané, proboha a ježíšikriste, nevolí. Jde přece o 59 miliard, které se mohou zvyšováním o inflaci vyšplhat na sto miliard. Nepřeháním, opravdu až sto miliard. Když se oněch padesát devět až sto miliard zdaní, jako se to stalo jiným restituentům, bude o to méně do pokladnice církví a církevních společnosti, a to je evidentně »zločin«. Ony peníze mají být »náhradou« za nevydaný majetek. Přitom katolická církev se mnohdy neváhá o nevydaný majetek soudit - přesto, že ho vlastně dostala či dostane zaplacen.

Jde ovšem i o církve, které před rokem 1948 neexistovaly a jež mají také dostat »náhradu«. Prý vznikly oddělením od jiných církví, a tedy mají právo na to být příjemci »vládního daru«. Jde o účelové tvrzení, ale to vůbec nevadilo duu Nečas – Kalousek, aby jim připsalo miliony.

Vše na úkor dosavadních uživatelů, kteří majetek využívali třeba i mnoho let či dokonce desetiletí. Tudíž náš milý stát (o verdiktech soudů si nedělám iluze) zaplatí vlastně tentýž majetek dvakrát. Je to všemi mastmi mazané. Promyšlené a lišácké. Prostě typicky kalouskovské.

Návrh komunistů podporovaný více než stovkou poslanců je tudíž krokem absolutně správným směrem. Měl by ovšem být doplněn i revizí hodnoty »vydávaného majetku«, protože je zřejmé, že tento majetek byl nadhodnocen.

Petr KOJZAR