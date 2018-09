Už tehdy nás prodali

Události jsou události, nelze je později měnit. Staly se. Neoddiskutovatelně. Lze je jen jinak vykládat. To je i případ zářijových dnů z roku 1938. Tehdy, bylo to 15. září, se sešel německý kancléř Adolf Hitler a britským ministerským předsedou Nevillem Chamberlainem v lázeňském německém městě Berchtesgaden.

Prý jde o mír v Evropě. Ten, podle jeho emisara, jenž si měsíc ověřoval situaci v Československu, senilního lorda Runcimana, směřoval k jedinému cíli: vydat nacistickému Německu česká pohraničí. Když Hitler přišel s obdobným požadavkem při jednání v Berchtesgadenu, v podstatě souhlasil. Jen si vymínil, že požadavek musí konzultovat s francouzskou vládou a také s lordem Runcimanem. Hitler, když odjel, si mohl mnout ruce. Po svém projevu vysílaném rozhlasem však ještě přitvrdil, aby ten »velmi váhavý pán« viděl »zač je toho loket«. Sedmnáctého vznikly Freikorpsy, to už Runciman opustil Prahu, a britská a francouzská vláda připravovaly dokument, jenž měla československá strana přijmout tak, jak jí byl naservírován. Zněl jednoduše: Odstoupit všechny oblasti, kde je nad padesát procent sudetoněmeckého obyvatelstva. To by - tehdy ještě nikdo nepočítal s Mnichovem - znamenalo položit republiku na lopatky, zničit její infrastrukturu a předat Němcům tisíce občanů české národnosti, pokud by ovšem neutekli do středu země před násilnými Němci.

Zatím jsme ve svém výročním vzpomínání u berchtesgadenského jednání, ústupu britského premiéra a počátku násilností, které vedly k vraždění českých četníků, vojáků, poštovních zaměstnanců a vlastně všech, kteří stáli proti jejich plánům. Ale už v té době bylo jasné, že Anglie, ten samozvaný rozhodčí, který se staví proti poslední středoevropské demokracii, je schopna pro svůj údajný klid prodat miliony lidí, kteří k ní vzhlíželi s nadějí. Ta Anglie, která vždy prodala kohokoli, když to zapadalo do jejích plánů. Tehdy ovšem bylo ještě možné skutečný mír zachránit. Stačilo říci ne. Bylo dost těch, kteří chtěli vystavět hráz proti fašismu. Také v Německu sílila opozice. Jednání v Berchtesgadenu však ukázala, že Anglii je jedno, co se děje uprostřed Evropy a jaké to bude mít důsledky pro lid v této části světa. Jen když ona bude v bezpečí. Ale další události měly ukázat, že to byla veliká mýlka.

Jaroslav KOJZAR