Kdo je tady lůza?

Člověk by řekl, že komunální volby budou jen odvarem těch parlamentních, ve kterých fakt jde o směřování státu a další s tím související záležitosti. Ale i v komunálu se zřejmě dají vydělat nějaké ty nezanedbatelné korunky (zejména v případě obzvlášť přizpůsobivých a splachovacích jedinců s ostrými lokty), takže se asi nemůžeme divit, že i letos v září je i na politické scéně sakra horko.

A nejtepleji se zdá být v Podkrušnohorské pánvi, konkrétně v Mostě. Tamní populistické Sdružení Mostečané Mostu voličům už nenabízí superhodnotné výhry jako automobily, ale slibuje (podle ČT) dokonce vystěhování tzv. nepřizpůsobivých občanů za město pod heslem Vystavíme vesnici pro lůzu. Že vám to trochu smrdí hnědou? Ano, už zase. A to tentokrát ani nejde o migranty z jihu či Blízkého a Středního východu. Jde o desítkami let »prověřené« (či provařené?) Romy.

Určitě nechci zpochybňovat skutečnost, že žít na sídlišti jako třeba Chánov musí být pro většinovou (ale v tamním případě vlastně menšinovou) populaci hodně těžké, ne-li dlouhodobě nemožné. A ani fakt, že na sestěhování po svém si žijících komunit něco může být. Jenže nesmí to být do »Mostečany« plánovaných holobytů s tureckými záchody a nesmíte k tomu ty komunity nutit. Musíte se snažit je po dobrém přesvědčit o výhodách takového kroku. Odmítnou-li, pak se nedá svítit. Rozhodně ovšem nesmí být prostředkem k takovému cíli nahnědlý populismus a rasismus! V tom mají tvůrci pořadu 168 hodin pravdu.

Jenže právě to někteří činitelé zmiňovaného kontroverzního mosteckého hnutí, které tu v letech 2006 a 2010 vyhrálo volby (ve druhém případě dokonce s více než 50 %), dělají. A když ne přímo, tak aspoň formou přetiskovaných dopisů čtenářů ve svém měsíčníku Krušnohor, kde v nejednom případě o extrémně nacionalistické až neonacistické úvahy jde. Posuďte sami: »Kam se podíváš, všude samý cikán. Jak daleko to bude muset dojít, abychom tyto parazity umravnili?« ... »Cikáni a Romové není ten správný výraz. Je to divá černá zvěř.« ... »Když lidi vylepšují zvířata a rostliny šlechtitelskou prací, tak se nad tím nikdo nepozastavuje. Když to stejné chceme dělat s lidmi, tak je to špatně. Všichni ale vědí, že krásné modré oči jsou na klinikách velice žádané.«

Čili nic jiného než trestný čin hanobení rasy a jiné skupiny osob, resp. projevy velmi silného podněcování k etnické nenávisti - účelově rozdmýchávané a na většinovou populaci mající postupně jasně negativní dopad. Rom z Chánova Peter Bažo proto má pravdu, když varuje, že ve 30. letech minulého století to začínalo stejně...

Roman JANOUCH