Dotace na drahé pomůcky pro postižené se možná zvýší

Okruh zdravotně postižených lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky, se možná rozšíří. V novele zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením to navrhla skupina poslanců ze sedmi klubů.

Poslanci v čele s Vítem Kaňkovským (KDU-ČSL) navrhují také zvýšení příspěvku například na nejvíce nákladné pomůcky, jako jsou šikmé a svislé zvedací plošiny.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, státní příspěvek by se zvýšil o 100 000 na půl milionu korun. »Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel získá nějaký další příspěvek na pořízení od některé z nadací, nebo si prostě tuto pomůcku nemůže dovolit,« napsali v důvodové zprávě předkladatelé z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

»Jsme si vědomi toho, že potřeba těchto pomůcek se zvyšuje a je nutno hledět na to, že nejenom ty vypsané skupiny lidí, ale i některé další reálně tyto pomůcky potřebují,« řekla našemu listu místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová, která je pod novelou rovněž podepsána. Do budoucna by však podle ní bylo vhodné i ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví o těchto skupinách klientů hovořit a možná to pojmout i trošku jiným způsobem, než vyjmenovávat je jednoznačně v rámci zákona. »Za úvahu by možná stálo podívat se na to spíše ze strany potřeby každého klienta, protože ty kompenzační pomůcky nejsou levná záležitost, každý případ je individuální a máme opravdu problém, že v případech, které nejsou jednoznačně vyjmenovány v napsané legislativě, se velmi těžko pomáhá jiným způsobem,« dodala Aulická.

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru a stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Rozšíření o tři skupiny klientů

Na příspěvek by mohli mít podle novely nově nárok lidé s těžkým omezením pohyblivosti kvůli postižení cév dolních končetin a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce. Žádat o dotaci by mohli i lidé s objektivně prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. »Osobám, trpícím těmito těžkými postiženími náš sociální systém doposud nepřiznává nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky, které jsou pro ně velmi potřebné a bez kterých se naprosto neobejdou. A to přesto, že tyto osoby nejsou schopny žádného, většinou ani minimálního, pracovního zařazení a s tím souvisejícího zvýšení příjmu vlastními silami. Všechny zvláštní pomůcky jsou si pak nuceni hradit z vlastních prostředků, což často znamená, že si je, výhradně z ekonomických důvodů, vůbec nemohou dovolit,« uvádějí poslanci. Vhodně zvolená zvláštní pomůcka by podle nich těmto lidem výrazně pomohla k větší samostatnosti a k důstojnějšímu životu.

Poslanci navrhují, aby pro tato zdravotní postižení přicházely v úvahu dotace například na nájezdové ližiny, zdvihací plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry. Podle předkladatelů se jedná o pomůcky umožňující mobilitu, bez nichž se postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, neobejdou. Rozpočtové dopady novely odhadli autoři na 73 milionů korun.

Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci.

(jad)