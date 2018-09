Na snímku předává Vojtěch Filip dekret o udělení znaku a vlajky obci Dasný na Českobudějovicku, který si převzala jeho starostka Ludmila Kahounová.

Filip ocenil práci starostů i zastupitelů

Starostkám a starostům osmdesáti obcí, městysů a měst ČR předal ve Sněmovně dekrety o udělení obecního symbolu znaku nebo vlajky v zastoupení jejího předsedy Radka Vondráčka (ANO), který byl v zahraničí, první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM).

Starosta Veverské Bítýšky Josef Michek zároveň převzal dekret o povýšení obce na město. Právo užívat obecní symboly uděluje předseda Sněmovny podle zákona o obcích na základě doporučení sněmovního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu – stává se tak dvakrát, třikrát do roka. Žádosti o udělení obecních symbolů projednává podvýbor pro heraldiku a vexilologii, zřízený v rámci tohoto výboru. Podvýbor ustavuje expertní skupinu, která je jeho poradním orgánem a je složena z odborníků v oboru heraldiky (nauka o znacích) a vexilologie (nauka o vlajkách).

Filip před zástupci obcí a měst, většinou starosty a starostkami, poděkoval za práci všem zastupitelům, která je podle něj nevděčná, základní politika v obcích pak nejtěžší prací pro občany. Sotva tři týdny před volbami do zastupitelstev obcí poděkoval všem občanům, kteří se každé čtyři roky do komunální politiky pouštějí a za dost malý peníz pomáhají ostatním. »Ta základní politika v obcích je tou nejtěžší prací, kterou komunální politici pro své spoluobčany dělají,« zdůraznil Filip. Poukázal na to, že lidé se identifikují s místem, kde se narodili, kde žijí, pracují, které se jim vrylo do paměti, zamilovali si ho… Symbolem této identifikace, specifiky daného místa jsou i symboly – znak nebo vlajka. »Stejné je to s povýšením obce na město,« řekl Filip.

(ku)