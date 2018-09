Ilustrační FOTO - Pixabay

Spolupráce při tendrech

ČR a Slovensko chtějí spolupracovat při zbrojních tendrech a vzájemně nakupovat vojenskou techniku, která se v obou státech vyrábí.

Po společném jednání české a slovenské vlády v Košicích to řekli premiéři obou zemí Andrej Babiš a Peter Pellegrini. Podle něj sice některou vojenskou techniku musejí obě země nakupovat od partnerů ze zámoří, jsou ale oblasti, kde by požadavkům armád vyhovovala produkce českého nebo slovenského zbrojního průmyslu. Babiš uvedl, že představitelé obou zemí se příští měsíc sejdou na zbrojním veletrhu v Brně, kde budou diskutovat o tom, do jakých oblastí chce která armáda investovat. Český premiér podotkl, že ČR vyrábí bojová vozidla, Slovensko houfnice a že by armády vzájemně mohly tuto techniku nakupovat. Spolupráce by se podle něj mohla do budoucna rozšířit i na zbývající země visegradské skupiny, tedy na Polsko a Maďarsko.

(čtk)