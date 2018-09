Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. FOTO - wikimedia commons

Šefčovič chce kandidovat na předsedu EK

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič potvrdil, že má zájem stát se před volbami do Evropského parlamentu »vedoucím kandidátem« evropské socialistické frakce.

Dvaapadesátiletý Slovák získal podporu zatím devíti sociálnědemokratických stran v EU, včetně české ČSSD, a splnil tak vnitrostranické podmínky. Významné evropské politické síly se totiž ve volbách do europarlamentu příští rok v květnu – a především ve vývoji po nich – rozhodly zopakovat využití takzvaných vedoucích kandidátů, uplatněné poprvé v minulých volbách v roce 2014. Neformální postup předpokládá, že evropské politické frakce oznámí, kdo by podle nich měl být předsedou komise. Toho vybírá summit EU, tedy prezidenti a premiéři členských zemí, a předkládá ho europarlamentu ke schválení. Naposledy daly velké frakce šéfům států a vlád najevo, že jejich podporu na plénu parlamentu nezíská nikdo jiný, než kandidát vítězné frakce. Tím byl tehdy nynější předseda komise Jean-Claude Juncker.

»Budoucí desetiletí rozhodne o postavení Evropy pro celé toto století. Musíme zvládnout otázky strategické autonomie, modernizace průmyslu a být schopni se daleko silněji postavit na vlastní nohy, pokud jde o obchodní politiku, obranu a zahraniční politiku,« řekl novinářům Šefčovič, nyní v komisi odpovědný za energetickou unii.

Je třeba podle něj zajistit, aby volby nebyly jen o jednom tématu, tedy o migrační problematice. Poslední kroky a návrhy Evropské komise podle něj přispějí k tomu, že na tento problém bude možné do voleb pohlížet jako na něco, co »jsme dostali pod kontrolu« a už nepředstavuje nebezpečí. »Pokud občané EU uvěří, že tuto otázku zvládáme, tak se otupí i ten osten a napětí, které toto téma provází,« míní komisař.

Šefčovič připomněl, že to byla česká ČSSD, která jej na tuto funkci navrhla. »Velmi si vážím toho, že to přišlo z Prahy, z české sociální demokracie. Přišli s tím nápadem, přesvědčili mne, abych do toho šel,« uvedl. Nyní už má prý podporu »napříč celou Evropou« – od zemí Pobaltí, přes střední Evropu až po jihovýchod kontinentu. »Pokryté území je poměrně velké, ale určitě budu komunikovat s dalšími zeměmi,« dodal. Socialistická frakce začne naplno o osobě vedoucího kandidáta diskutovat v říjnu. Finální rozhodnutí by mělo padnout na kongresu počátkem prosince v Lisabonu.

(čtk)