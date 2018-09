Ilustrační FOTO - Pixabay

Podivná hra se »sirotky« pokračuje

Přijetí několika desítek mladých lidí z uprchlických táborů žádá europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Usiluje kvůli tomu o schůzku s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle KSČM Šojdrová jen plní zadání ze zahraničí, aby stupňovala tlak na ČR.

»ČR se zapojila do různých akcí, ale chybí nám tam lidský aspekt. Uprchlictví je také o lidech, já upozorňuji na to, že jen v Řecku se nachází víc než 3500 dětí bez rodičů, nedoprovázených sirotků,« uvedla lidovecká politička. ČR by mohla podle ní přijmout zhruba 50 dětí s ohledem na to, že například Británie jich přijme přes 350.

Podle předsedy ÚV KSČM Vojtěcha Filipa Šojdrová nechápe podstatu věci. Plete si teatrální gesto se skutečnou pomocí. »Myslím, že je aktuální v současné situaci otázka zcela jiná. Zda není potřeba pomáhat potřebným právě přímo v Sýrii. Mnohem více by totiž znamenalo, kdyby ČR poskytla polní záchranářský tým. Byla by to pomoc efektivnější pro více osob a na místě samém,« řekl Haló novinám Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Podle Filipa není Šojdrové návrh náhodný, ani spontánní. Má jasné politické pozadí a zdroj za hranicemi České republiky. »Návrh paní europoslankyně Šojdrové vnímám jen jako splněný úkol, který jí zadala německá CDU. Aby zvýšila tlak na ČR, samozřejmě. Myslím, že ČR musí zvolit vlastní, ne německý postup,« dodal Filip.

Babiš návrh na přijetí zhruba 50 »sirotků« z táborů v Řecku odmítl o víkendu. Připomněl, že nejde o žádné bezprizorní děti ale mladé teenagery na prahu dospělosti. U řady z nich navíc není věk ani jasný. Babiše kvůli jeho názoru o víkendu kritizoval vicepremiér a předseda koaliční ČSSD Jan Hamáček, který uvedl, že ČR by jistě zvládla nabídnout nový domov padesáti uprchlíkům.

(ste)