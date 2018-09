Ilustrační FOTO - Pixabay

Provoz na letová trase mezi Prahou a čínskými městy rychle houstne

Létání mezi Českou republikou a Čínou prudce roste. Zatímco v roce 2015 cestovalo v obou směrech dohromady přes 12 000 pasažérů, loni už to bylo téměř 180 000 lidí.

Sdělil to mluvčí letiště Praha Roman Pacvoň. Dosud má letiště přímé spojení do čtyř čínských měst, v budoucnu by mohl přibýt Hongkong. Prudký růst cestujících je způsoben především přílivem čínských turistů do ČR. Ostatní tuzemská letiště přímé spojení s Čínou nemají.

Rostoucí zájem potvrzují i letošní statistiky. Za sedm měsíců pražské letiště odbavilo na »čínských« linkách více než 108 000 cestujících, což je meziročně o šest procent více. Celkem na těchto spojích cestovalo od zavedení přímého spojení před třemi lety přes 400 000 pasažérů.

Podle Pacvoně však létání mezi Prahou a Čínou stále ani zdaleka nevyužilo celý svůj potenciál. Dalších 100 000 lidí z Číny totiž loni cestovalo do Prahy s přestupem. Letiště proto chce své spojení s Čínou dále posilovat, prioritou je aktuálně Hongkong.

Prvním pravidelným spojem mezi Prahou a Čínou byla od září 2015 linka společnosti Hainan Airlines do Pekingu. O rok později přibyly do letového řádu také linka China Eastern Airlines do Šanghaje, která na některých spojích počítá s mezipřistáním v Si-anu, a dále linka do Čcheng-tu od Sichuan Airlines. Celkem jde o devět letů v obou směrech týdně.

(ici)