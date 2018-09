Ilustrační FOTO - Pixabay

Zelené plivnutí po nebydlících Pražanech

Kolik českých občanů bylo u nás zbaveno v rámci takzvané demokratizace a transformace ekonomiky a společnosti střechy nad hlavou, není známo. Polooficiální odhady mluví o 70 000, přičemž dalším 100 000 ztráta střechy nad hlavou bezprostředně hrozí. Ne všichni jsou zatím nuceni živořit na čerstvém vzduchu v otřesných hygienických podmínkách. Část jich dosud přežívá u známých apod. Shoda vládne, že ohrožení bezdomovectvím nejen v Praze narůstá.

Takže i od pravicových expertů lze slyšet, že v Praze na nájemní bydlení či koupi bytu nedosáhne už ani průměrně vydělávající občan. Drahota s bydlením v Praze dosáhla stupně, kdy na jeho pořízení nestačí už ani padesátitisícový plat.

Je pravda, že v Praze je i mnoho obyvatelných, ale neobydlených bytů, držených spekulanty pod ochranou naší pseudohumánní společnosti. Ti jsou ale přísně chráněni všemi správnými demokraty, na rozdíl od řadových občanů. I vězni si žijí mnohem lépe než bezdomovci, navíc nad jejich životními podmínkami přísně bdí takzvané lidskoprávní organizace. Bezdomovce ale nechrání nikdo, byť je naše údajně svobodná demokratická společnost ve velkém produkuje a k předčasné smrti odsuzuje. Charita to nezachrání, byť vyvíjí užitečnou činnost. Skutečným dlouhodobým řešením problému bezdomovectví není dát hladovému rybu, zde zajistit všem bydlení. Jistě krátkodobě je nutné mu dát i tu rybu. Dlouhodobě je nutné ho naučit lovit ryby, aby nebyl na charitu odkázán.

V této situaci nepřekvapuje, že zřejmě v žádném pražském volebním programu nechybí cíl řešit problém bydlení. Zpravidla bez uvedení, jak má být ožehavý problém bydlení řešen. Zde výrazně vybočují pražští zelení. Chtějí do Prahy přivést na pět tisíc migrantů s tím, že je Praha bez problému zvládne, že je na to bohatá dost. Postarat se o ně znamená v prvé řadě jim zajistit bydlení. Při těžké bytové krizi v Praze to může být jen na úkor domácích nebydlících i bydlících. Praha pak prý bude správně bruselsky multi kulti. Aby zelení správně lezli do bruselské zadnice, český bezdomovec pro ně člověk není, musí se zbavit jakékoliv naděje. Jeho beztak otřesné postavení zelení dále zhorší tím, že přivedou do Prahy pět tisíc zahraničních, vesměs ekonomických migrantů.

Zda to převzali od brněnského hnutí Žít Brno, nevím. Ti s tamními zelenými také žádají dovést do Brna tisíce migrantů s tím, že brněnští bezdomovci jsou jim ukradení. Mohou klidně chcípat, jak prašiví psi, značka kdekoliv. Ve jménu pravdy a lásky, jak jinak.

V syrské provincii Indlib se právě řeší, co s 10-15 tisíci islamistických hrdlořezů, kteří se tam stáhli po svých těžkých porážkách v Iráku a v ostatní Sýrii. »Jen ne k nám!« chytají se za hlavu v Turecku, ve Francii a v dalších státech. I ti k nám mohou zamířit. Budou to přece také migranti. Že mají ruce hodně krvavé, je prý jen malá vada na kráse.

Jan ZEMAN

ILUSTRAČNÍ FOTO – archiv Haló novin