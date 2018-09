Rozhovor Haló novin s lídrem kandidátky KSČM v Chomutově Ladislavem Drlým

Neslibujeme nesplnitelné

KSČM je v Chomutově v radě města. Volební období končí, je čas bilancovat. Uspěli jste?

Naši činnost ať zhodnotí voliči. Podařilo se nám dotáhnout do konce kauzu nevýhodného podnájmu Kamencového jezera i zahájení jeho zatraktivnění, zahájili jsme obnovu vozového parku MHD, ale další výzvy jsou před námi. Na jednáních zastupitelstva v závěru volebního období ubylo osobních sporů a více se řešily problémy města. Ale jak to bude po volbách?

Znovu stojíte v čele kandidátky KSČM. Jaké jsou vaše programové priority pro tyto volby?

V první řadě to bude rozhodování o tom, zda se město vydá cestou decentralizace dálkového vytápění. To bude rozhodnutí, které ovlivní život ve městě na řadu let. A bude to rozhodnutí, které se bude obtížně brát zpět. Jinak, na rozdíl od jiných, neslibujeme lidem věci, které jsou nesplnitelné, nebo pro občany města nevýhodné. Nechceme usilovat o ekonomickou nezávislost chomutovské nemocnice, když víme, že Krajská zdravotní zde připravuje investici za cca 300 milionů Kč. Naopak se chceme zaměřit na zdánlivé maličkosti, jako jsou nevyužité plochy a objekty, rekonstrukce sítí, ulic a chodníků, tedy věci, které občanům města znepříjemňují život.

V nedávném výzkumu kvality života, který provedla společnost Obce v datech, skončil Chomutov na 195. místě z 206 hodnocených obcí v ČR. Někteří starostové proti metodice průzkumu protestovali. Vám přijde objektivní?

Každý takovýto »výzkum« je založen na subjektivním hodnocení několika dotázaných. Tedy na subjektivním názoru zlomku občanů. Netvrdím, že kvalita života v Chomutově je špičková, ale když mám splín, budu ji hodnotit velmi špatnými slovy, když mám dobrou náladu, nebudu šetřit superlativy. Pro mne je důležitější vědět, co se občanům v Chomutově nelíbí, a hledat cesty, jak to zlepšit. To, jestli jsme v nějakém výzkumu první nebo poslední, je podružné.

Máte problém s vyloučenými lokalitami?

Všude žijí lidé. Pro všechny musí platit stejná práva i stejné povinnosti. Pokud se v nějaké lokalitě soustředí lidé, kteří se hlasitě domáhají svých práv, a odmítají plnit své povinnosti, není chyba v té lokalitě, ale ve společnosti, která si plnění povinností, dodržování zákonů i prostých zásad slušnosti neumí nebo nechce vynutit. A v tom musíme být aktivní všichni. Stát, radnice i řadoví občané.

Nedávno byl uzavřen most přes Chomutovku nedaleko centra, je to teď největší dopravní problém Chomutova?

Není. Problémem je rekonstrukce inženýrských sítí a na ně navazující obnova ulic a chodníků. Je nepřijatelné, aby se správci sítí nedokázali domluvit mezi sebou, se správcem komunikací i s městem, a neprováděli rekonstrukce najednou. Pokud rozkopávání, uvádění do původního stavu a opětovné rozkopávání v jedné lokalitě trvá tři roky, pokud se nejprve provádí rekonstrukce sítí, které jsou těsně pod povrchem, a až potom těch nejhlubších, jsou na nás lidé právem naštvaní. To se musí změnit. To, že se při běžné údržbě mostu zjistilo, že je vážně poškozen a musí být provedena rozsáhlejší oprava, zas tak velký problém není. Pokud to není pravidlem.

Vím, že se v Chomutově dlouho diskutovalo o zrušení trolejbusů, nakonec z toho sešlo. Vy jste pro trolejbusy ve městě?

Zastupitelstvo rozhodlo, že dražší trolejbusová doprava v Chomutově bude zachována. Byly nakoupeny nové trolejbusy. O čem dál diskutovat? Většinové rozhodnutí zastupitelstva respektuji.

Jak je v Chomutově vyřešen problém odpadu? Funguje systém dobře? Vzpomínám si, že před časem Chomutov zvolil průlomové řešení a občanům zcela poplatek za svoz odpadu odpustil. Bylo to správné řešení?

Podle mne nebylo. Svoz a likvidace komunálního odpadu něco stojí a každý občan by měl mít motiv k tomu, aby se snažil tyto náklady snížit. Jakou motivaci má teď, když na úhradu nákladů nepřispívá?

Chomutov se před časem rovněž dostal do celostátního zpravodajství v souvislosti s plánem digitálního zasíťování města (tzv. smart city). Je to cesta kupředu, nebo jde jen o drahé legrácky?

Myšlenka dobrá, ale velká síť znamená velké možnosti a velkou výzvu pro »škodiče«. Nejsem odborník a neumím posoudit, jestli tato digitální síť bude dostatečně chráněná proti zneužití, jestli si připojením k této síti do svého počítače nezatáhnu nějaký virus. Rozhodně jsem ale proti tomu, aby město podporovalo e-sport. »Sportování« na počítači – to ne.

Jan STERN