Ilustrační FOTO - Haló noviny

Vláda schválila rozpočet

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun. To je o deset miliard méně, než původně plánovalo ministerstvo financí.

Celkové výdaje rozpočtu navrhuje ministerstvo financí na 1,505 bilionu korun a příjmy 1,465 bilionu korun. S deficitem 40 miliard korun úřad počítá i v letech 2020 a 2021. Schodek rozpočtu podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) představuje 0,7 procenta hrubého domácího produktu. Schillerová uvedla, že návrh rozpočtu na příští rok je »maximum možného«.

Výdaje na důchody se v návrhu zvyšují kvůli schválené valorizaci o 37,8 miliardy korun. Na školství putuje navíc 28,6 miliardy korun a na dopravní infrastrukturu téměř o 11 miliard více. Kapitálové výdaje z národních zdrojů, tedy investice vlády, by měly podle ministerstva stoupnout o 21 miliard korun na 79,6 miliardy korun. Výdaje Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) na příští rok by měly stoupnout meziročně zhruba o čtvrtinu na 2,73 miliardy korun.

Návrh rozpočtu obsahuje také rušení neobsazených míst na ministerstvech, na které úřady dostávají peníze. Ministerstvo financí navrhlo zrušit zhruba 1300 míst, což by mělo přinést úsporu kolem 3,4 miliardy korun.

KSČM počátkem prázdnin podpořila vznik druhé Babišovy vlády při hlasování o důvěře. Poslankyně KSČM a předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá nicméně řekla, že to neznamená automatickou podporu schválenému rozpočtu. »Nepodepsali jsme nikomu žádný bianko šek,« upozornila Vostrá. Poté, co návrh rozpočtu vláda předloží do Sněmovny, ho komunisté chtějí podle Vostré nejdříve podrobně prostudovat a teprve na základě toho se pak rozhodnout. »Nicméně, již v tuto chvíli mohu říci, že je tam pro nás to důležité, tedy posílení rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, tedy prostředky na růst důchodů a posílení rozpočtu ministerstva školství umožňující růst platů učitelů. I nárůst investic o 21 miliard je pro nás dobrým signálem,« uvedla Vostrá.

Vostrá dodala, že schodek 40 miliard není z ekonomického hlediska optimální. Míní ale, že není ani tak důležitá existence či neexistence schodku, jako spíše použití eventuálních schodkových peněz. »Pokud půjdou do investic, dává nám to smysl. Takové prostředky se vrátí,« řekla Vostrá. KSČM by nicméně byla ráda, kdyby vláda dlouhodobě směřovala k vyrovnanému rozpočtu, dodala Vostrá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce hledat podporu i jinde než u KSČM. »Není to jenom o KSČM, která nás jednorázově podpořila. Jsme přesvědčeni, že rozpočet je velmi dobrý, proto budeme mluvit se všemi,« uvedl po jednání kabinetu. Podle něj by neměl být problém získat širší podporu při schvalování rozpočtu. »Neumím si představit, že by některá strana nechtěla navyšovat důchody nebo platy učitelů a policistů,« uvedl Babiš. Pravicová opozice (ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Piráti) však rozpočet podrobila tvrdé kritice. Nelíbí se jí zejména vysoký schodek v době ekonomického růstu.

Jednání vlády se zúčastnil i prezident Miloš Zeman. Řekl, že vláda má od něj ohledně rozpočtu jedničku s hvězdičkou. Váží si toho, že Schillerová původně plánovaný schodek rozpočtu 50 miliard korun snížila na 40 miliard. Je to podle něj cesta k vyrovnanému rozpočtu v příštích letech. Zeman vládě rovněž slíbil, že návrh státního rozpočtu přijde podpořit svým projevem do Sněmovny. Zeman na vládě nicméně v návrhu rozpočtu kritizoval výdaje na inkluzi ve školství. Doporučil také ministrům, aby hledali úspory u vyplácení podpory pro obnovitelné zdroje či u rušení agend úředníků. Kromě toho také doporučil omezit příspěvky, které stát vyplácí některým neziskovým organizacím. Podle něj lze jasně rozlišit, které tyto organizace jsou užitečné, a které nikoli. »Neužitečná nezisková organizace je ta, která se prohlašuje za politickou neziskovku, a dokonce se hrdě nazývá think-tank, i když není ani tank, a tím méně think,« řekl Zeman.

Menšinový kabinet rozpočet projednal minulý týden i se sociálními partnery na tripartitě.

Dolní parlamentní komora musí návrh dostat do konce září, závěrečné schvalování se uskuteční v prosinci.

Letos je rozpočet schválen se schodkem 50 miliard korun, k dnešnímu dni je podle Babiše přebytek rozpočtu zhruba deset miliard korun. Veřejné finance jako celek jsou v přebytku 1,6 procenta HDP a příští rok přebytek ministerstvo financí odhaduje na jedno procento.

(ste)