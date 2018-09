Ilustrační FOTO - Pixabay

Medvěda přilákala úroda ovoce

Výskyt medvěda v česko-slovenském pohraničí považují odborníci za běžný.

Zooložka Dana Bartošová z regionálního pracoviště Správy CHKO Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm řekla, že medvěda, který byl nedávno viděn na Vsetínsku a na Zlínsku, láká letošní bohatá úroda ovoce. Medvědi se potřebují před zimou vykrmit, proto sestupují do ovocných sadů. Podle expertů nejsou třeba speciální opatření, nechystají je ani myslivci.

Veřejnost zaujal na konci minulého týdne případ, kdy lidé uviděli medvěda v Novém Hrozenkově na Vsetínsku, v dalších dnech se zvíře vyskytlo až u Doubrav na Zlínsku. Medvěda zachytily fotopasti, viděli ho ale i mnozí místní, někteří umístili fotky či záběry medvěda na sociální sítě. Ochránci přírody dlouhodobě monitorují zejména ve slovenské části Javorníků dva medvědy, zřejmě mladší samce.

»Medvědi přicházejí blíž k osídleným oblastem kvůli ovoci, ne kvůli lidem. Je to běžná věc, téměř každý rok je takhle medvěd vidět. Na slovenské straně je to častější, lesy tam jsou klidnější, rozsáhlejší. Na Slovensku je přes tisíc medvědů a nikdo to tak neřeší,« uvedla zooložka.

Podle ní však lze očekávat, že jakmile se medvěd pořádně vykrmí na zimu, vrátí se do lesů. Lidé by podle ní neměli ani panikařit ani brát medvědy jako senzaci. »Nechodí k obydlím proto, aby útočil,« řekla.

Několik lidí se už na správu CHKO obrátilo s dotazem, zda je bezpečné jet v současnosti například na chalupu do Beskyd. Podle odborníků ale nejsou třeba žádná zvláštní opatření. Opatrnost je však podle zooložky namístě, lidé by neměli chodit do houštin, kde by medvěda mohli vyrušit. Případně by se neměli ke zvířeti při setkání přibližovat, neměli by na něj ani volat.

Obce, u kterých byl medvěd spatřen, většinou vyzvaly obyvatele k opatrnosti při pobytu v přírodě.

(zku)