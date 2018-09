Také poučení z Mnichova

Je čtvrtek – 20. září. Osmdesát let od událostí, kdy na rozdíl od Anglie a Francie, které den předtím vyzvaly - ne doporučily - československou vládu, aby odstoupila pohraniční oblasti hitlerovskému Německu. Odpověď přišla vzápětí. Československá vláda onoho dne odpověděla záporně.

Je stále čtvrtek 20. září. Tentýž den československá vláda dostala odpověď na několik otázek, které předtím poslala do Sovětského svazu, s nímž nás ve vazbě na Francii spojovala smlouva o vzájemné pomoci. Ona otázka zněla: Pomůže SSSR Československu, pokud bude napadeno, jestliže Francie splní svou vojenskou povinnost, a zdali poskytne pomoc jako člen Společnosti národů, obrátí-li se na něj vláda Československa s požadavkem podpory podle článku 16 a 17 Paktu Společnosti národů? Ony dva body zmíněného Paktu slibovaly podporu tomu, kdo se stal obětí agrese. Sovětský vyslanec ovšem při slyšení u prezidenta prohlásil, že Sovětský svaz, požádá-li o to Československo, je ochoten pomoci sám a že pro to dělá jistá opatření. Později zveřejněné informace ona opatření potvrdily. SSSR dokonce jednal o vojenském průchodu jižními oblastmi Polska a pohrozil polofašistické polské vládě, že si tento průchod zajistí bez ohledu na souhlas Varšavy.

Britové a Francouzi reagovali po svém. Ten den jednali o tom, jak naši vlast donutit, aby ustoupila. Měli své řešení, a to obětovat Československo, nabídnout ho »na tácu« Hitlerovi. Domnívali se, že tímto způsobem »zachovají mír pro západ Evropy« a zájmy Hitlera ve shodě s jeho programem – viz kniha Mein Kampf – budou se zaměřovat na východ.

V Evropě tehdy hořely válečné ohně. Republikánské a demokratické Španělsko se totiž posledními silami bránilo fašistickým jednotkám generála Franka, v Rakousku fašisté sice neprošli, ale prošla diktatura, Polsko a Maďarsko byly polofašistické země. Hnědý mor se stále rozlézal po Evropě. Převraty v Jugoslávii a Rumunsku zničily Malou dohodu. S fašistickým podhoubím bylo možné se setkat ve Francii i Anglii, v Norsku i Belgii, fašistickou byla Itálie a Portugalsko. Ani Balkán nebyl ušetřen. A tehdy, kdy západní demokracie se mohly opírat ve středu Evropy pouze o režim v Československu, neváhaly ho prodat.

Namítnete, že něco podobného se již nemůže opakovat. Že dějiny se nevracejí. Znám ale slova o tom, že ti, kdo se nepoučili, musí dějiny prožít ještě jednou, tedy události, které je poznamenaly. Říká se, že nás se tato slova týkat nemohou, jsme v NATO, chrání nás síla nás všech, tedy členských zemí. Nevím, ale nejsem o tom tak přesvědčen. Svého času Severoatlantický pakt, vzpomínáte?, začal shazovat bomby na Srbsko, přišel Irák i Libye, NATO vstoupilo do Afghánistánu. Bez souhlasu OSN. To všechno se nás netýkalo. A nikdo z těch, které pacifikovala letadla Aliance, nebyl agresorem směrem k jiným. Srbsko neohrožovalo Rumunsko, jen řešilo své vnitřní problémy. Libye nechtěla napadnout Itálii, jen chtěla ropu prodávat, kam chce. V Afghánistánu vládli Tálibové, pro nás nepochopitelní fanatici, ale v tomto nábožensky stále rigidním státě může těžko někdo budovat mír s kanóny a jinou staletou kulturou.

My, jako členové Aliance, jsme vtahováni do akcí, s nimiž nemáme nic společného. Přitom spoléháme na ty, kteří podepsali mnichovskou dohodu o nás, bez nás. Nemůžeme se ani bránit statisícům migrantů, kteří zaplavují Evropu. Armáda není pro to, aby bránila naši zem. Má, jak jsme se dozvěděli od samotných představitelů NATO, jiné úkoly a jiné cíle. Jenže my jsme nerozvrátili Libyi, ani Sýrii. To byli společně se Spojenými státy ti, kteří skutečně stáli za mnichovskou dohodou. I v tom je poučení.

Mimochodem Mnichov Američanům nestál za akci, byť by to byla akce jen účelně diplomatická.

Jaroslav KOJZAR