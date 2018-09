Buďme fér a mějme rozum

Tak jedna ze základních obsahových věcí v programech komunistů je pochopitelně výrazně podporovat podmínky pro rozvoj mladých rodin. Neboť »rodina je základ státu« a hlavně i národa. Rodina plní mnoho podstatných funkcí pro naši společnost, ale i pro národní otázky. Není jen základní ekonomickou buňkou pro naši ekonomiku, ale hlavně je základem společenské socializace jedince. Zajišťuje přirozený evoluční cyklus. Současná liberální politika nám neustále místo toho, aby vytvářela podmínky pro rodinu a uchovávala nám také tímto zásadním způsobem národní zájmy, tak nás zaměstnává jednotlivými přinejlepším »nepodstatnými« tématy, které ve svém důsledku jsou nenápadně protinárodní a relativizují skutečnou hodnotu samotné rodiny.

Jedno z těchto témat je iniciativa »Jsme fér«. Aby nedošlo k omylu. Kdo mě blíže zná, moc dobře ví, jak značnou míru tolerance mám a jak jsem těmto věcem otevřený. Na druhou stranu, bez sebemenší nenávisti, považuji za daleko důležitější podporovat společenskou většinu, tedy klasickou rodinu muže a ženy. Všichni snad víme, že i když jsou role mužů a žen z podstatné části rozděleny, je nutno říct, že oba si musí být v prvé řadě rovni a také mít v rodině vzájemnou zastupitelnost a v případě nutnosti i převzít role obou. Role otce je přece víc výchovná a role matky je více o péči a lásce.

Proč to však píšu? Primárně se starejme o to, aby náš národ vyrůstal v klasické zdravé rodině. Vytvářejme proto maximální podmínky a potom se samozřejmým pochopením dořešme záležitosti okolo stejnopohlavních párů, které jsou v menšině, ale můžou naší společnosti pomoci s dětmi z dětských domovů, a pak vytvářejme podmínky těmto skupinám. Mám totiž pocit, že neoliberální politika za pomoci mediálních vlivů společnosti servírují pravý opak. Předkládají nám, že priorita číslo jedna jsou stejnopohlavní páry. Protože je to v zájmu tohoto systému. Mimochodem bylo to takto i v hluboké historii, jen v jiných modifikacích. Metody se nemění.

A teď k tomu podstatnému. Jsou politici, o kterých vím, že tohle vše dobře znají. Vědí také, že tato témata jsou protinárodní, ale stejně je prosazují. Ale národ tím neoklamou. Nenechme si diktovat médii a politiky méně podstatná a protinárodní témata.

Roman BLAŠKO