Seno nad zlato

Zelená je úžasná barva, kterou se naše příroda může pochlubit po značnou část roku. Dává nám kyslík, zadržuje vláhu a krmí naši zvěř v podobě zelené píce nebo sena. Když ale přijdou sucha, zelená zmizí. V tom ale vidí příležitost milovníci jiné zelené, takové té na papíře. Jak jinak si vysvětlit raketový nárůst cen sena?

Ano, ceny rostou, protože zelené trávy bylo málo a sena se na mnohých místech naší republiky udělala jen polovina, ne-li vůbec nic oproti stavu z předešlých let. Musí se tedy dovážet ze Slovenska nebo z Polska.

Není ale všude tak zle. Například v okolí naší chalupy v jižních Čechách se seno dělalo i v druhé půlce léta. A mnohdy tak hala bala, že značná část usušené trávy vypadla z »koutočovače« nebo ji traktor rovnou minul. Když jsem se na to ptala místních »koňáků«, vysvětlili mi, že je některým zemědělcům jedno, kolik sena mají, tak jako tak dostanou dotace na obhospodařování luk.

Jenže na druhé straně je zde mnoho zemědělců, ale i malých farem a zájmových chovatelů, kterým se seno nedostává. Dokonce i v Krkonoších, zelené zásobárně Čech, je dnes nouze. Mnozí zemědělci pláčou, že nebudou mít v zimě jak uživit svá stáda krav. Chovatelé koní bědují, že budou muset zdražovat na neúnosnou mez a malé farmy a zájmoví chovatelé jako my jen skučí. Protože to, co loni stálo 500 korun, najednou stojí 2000 i víc.

Je normální, že když je něčeho nedostatek, je to dražší, protože se to musí dovážet z velké dálky. Ale když umíme dovážet rajčata, papriky okurky po celý rok klidně až z Jižní Ameriky, a přitom se cena příliš nemění, je takový problém dovézt seno pro česká zvířata a přitom nezvedat cenu o čtyři sta procent?!

Když si po laicku spočítám, že balík za pět set korun přivezou od sousedů (cca 400 km) návěsem (cca 44 balíků) za 30 až 40 Kč kilometr, měla by se tedy cena balíku zvýšit na 800 korun. Možná tisícovku, aby z toho něco měl i ten, kdo to domluví. Ale 2000 i víc? To je sprosté okrádání zemědělců a chovatelů. Hraní na city a výdrž, protože mnozí chovatelé raději zaplatí, aby jejich svěřenci netrpěli hlady. A byznysmeni to vědí a nestydí se šroubovat cenu do astronomických výšin.

Ani já nevím, čím těch pár poníků, oslíka a ovečky s kozami pokrmím. Ale víc jak tisícovku, respektive šest za šest balíků, dávat nechci. Obávám se ale, že moje nechci bude semleto zákonem trhu na řezanku, a zelený stav účtu zkrvaví…

P. S.: farmamiskovice.cz – kdyby někdo věděl o senu za rozumnou cenu.

Helena KOČOVÁ