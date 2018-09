Ilustrační FOTO - Pixabay

Neadekvátní strach mezi lidi šíří i masmédia

Němci mají 65x větší strach z toho, že se stanou obětí násilného trestného činu, než odpovídá reálnému ohrožení tímto druhem kriminality. Ukázal to výzkum vysoké školy v severoněmeckém Hamburku, o němž informovala německá média.

»Země se navzdory migrační vlně stala bezpečnější. Je tak bezpečná jako už dlouho ne - ale řada lidí to tak necítí,« říká autor studie Thomas Hestermann. Připomněl, že vloni v Německu kriminalita meziročně klesla o téměř 10 %. Spolková republika tak zaznamenala nejnižší počet trestných činů za uplynulé čtvrtstoletí!

Ani to ale v době internetu, kdy je možné dozvědět se o téměř jakémkoliv závažném trestném činu velmi rychle, nevede ke snížení strachu zdejších obyvatel. Dokazuje to studie, podle níž ze 3500 dotazovaných obyvatel západoněmecké Bochumi jich téměř každý pátý považuje za pravděpodobné, že se v příštím roce stane obětí loupežného přepadení. Ve skutečnosti je taková pravděpodobnost kolem 0,3 %, tedy právě zhruba 65x nižší.

Jedním z důvodů takto vysokého rozdílu mezi vnímaným a skutečným nebezpečím je podle Hestermanna i zpravodajství médií. Množství televizních zpráv o cizincích, kteří se dopustili trestného činu, se od roku 2014 zvýšilo čtyřikrát, i když za tu dobu podíl neněmeckých podezřelých z trestného činu stoupl jen o třetinu.

Přesto stále vstřícní Němci

Jak Němci vnímají kriminalitu běženců, ukazuje i v pondělí zveřejněný výzkum veřejného mínění - tzv. integrační barometr. Podle něj 47,8 % Němců, kteří sami nemají migrační kořeny, souhlasí s tvrzením, že přijatí uprchlíci zvyšují v zemi kriminalitu. Opačný názor má 52,2 %. Pro to, aby Německo přijímalo běžence, i když tak nebudou činit ostatní země Evropské unie, je 60,4 % Němců bez migračních kořenů, proti je jich 39,6 %.

K této sympatické vstřícnosti vede jistě mj. i fakt, že nedochází jen k excesům imigrantů, ale také těm opačným. A k těm poslední dobou stále častěji než naopak. Tak například o víkendu. Migranti ze Somálska a Afghánistánu se v sobotu stali terčem dvou různých útoků v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Oba incidenty mají podle policie na svědomí zřejmě pachatelé německého původu, napsala agentura DPA.

V městečku Hasselfelde napadli dva muži v sobotu večer čtyřčlennou skupinu Afghánců na okraji sportovního hřiště. Přišli k nim, nadávali jim a pokřikovali na ně rasistické urážky. Sedmnáctiletého mladíka pak napadli a zranili. Když proti útočníkům chtěla zasáhnout žena, která migranty doprovázela, strčili ji pachatelé proti autu. Nic se jí naštěstí nestalo. Útočníci pak utekli.

Podobný případ se stal i ve 30 kilometrů vzdáleném Halberstadtu, kde pětice opilých Němců urážlivě pokřikovala na tři Somálce vracející se do ubytovny. Při následné potyčce pak všichni tři žadatelé o azyl utrpěli poranění. Policie oba případy vyšetřuje kvůli podezření z ublížení na zdraví a pro podezření z podněcování k rasové a etnické nenávisti.

Seehofer sám proti sobě

Problémy si ale v souvislosti s migrací dělají i sami politici. Proto zemské volby v Bavorsku mohou přerůst v politické zemětřesení - je přesvědčena německá politoložka Ursula Münchová. Otřesy říjnového hlasování ale nemusí být citelné jen ve spolkové zemi u českých hranic, leč i v Berlíně, kde by je jako první pocítil ministr vnitra a předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Horst Seehofer.

CSU bavorské poválečné politice dominuje, ve volbách do zemského parlamentu pravidelně získává většinu křesel, díky čemuž staví jednobarevné vlády. Ještě při posledních zemských volbách v roce 2013 získala 47,7 % hlasů. Aktuální průzkumy ale CSU přisuzují jen kolem 35 % hlasů, což by byl její nejhorší výsledek od roku 1950.

CSU by si pro vládu nezvykle musela hledat koaličního partnera a možná dokonce dva. V bavorském parlamentu by oproti nynějším čtyřem stranám mohlo zasednout až sedm uskupení. Poprvé se do zdejšího zemského sněmu podle všeho dostane ultrapravicová protimigrační AfD, které průzkumy přisuzují mezi 11-14 % hlasů. Výrazně nejspíš posílí i Zelení, kteří by se mohli s asi 17 % stát druhou nejsilnější stranou.

Obě tyto strany, přestože jsou na opačné straně politického spektra, profitují podle Münchové z jednoho tématu, a tím je právě migrace. »Místo toho, aby CSU mluvila o tom, co všechno v Bavorsku dobře funguje, tak stále řeší migrační politiku a to, co v ní nefunguje,« všímá si trefně Münchová.

Kopírovat nenávist není řešení

Ve prospěch AfD tak CSU ztrácí voliče, kteří požadují tvrdou migrační politiku a odmítají recepty kancléřky Angely Merkelové, jejíž CDU je sesterskou stranou CSU. »Kdo volí CSU, volí Merkelovou«, stojí proto na některých předvolebních plakátech AfD v Bavorsku. CSU zatím ve znovuzískání voličů nepomáhá ani to, že volí podobně radikální rétoriku jako protiimigrační AfD. Naopak! »Lidé prostě raději volí originál,« varuje Münchová. Což by mělo být poučení i pro ČR a strany, které napodobují nenávistné protiimigranční výpady Okamurovy SPD.

Podobná rétorika navíc - stejně jako třeba nová povinnost pověsit ke vchodům do všech zemských úřadů křesťanské kříže - výrazně vadí části liberálních a městských voličů CSU, kteří se proto nyní raději přiklánějí právě k volbě Zelených.

Výsledkem tak nejspíš bude dramatické oslabení CSU ve volbách. »Pro CSU jsou přitom bavorské volby vždy důležitější než ty spolkové,« připomněla Münchová, která připomíná, že CSU v žádné jiné spolkové zemi než v Bavorsku nepůsobí. Když CSU v Bavorsku ztratí, tak může zásadně upadnout i její vliv v Berlíně, kde je součástí koaliční vlády. Když upadne její vliv v Berlíně, bude těžko do budoucna přesvědčovat bavorské voliče o tom, že může v metropoli důsledně prosazovat jejich zájmy...

Střídání v Berlíně?

Očekávaný volební neúspěch už nyní ve straně vede k debatám o tom, kdo je za něj zodpovědný. Prsty většiny straníků přitom nemíří na bavorského premiéra Markuse Södera. »Politici CSU se budou snažit najít obětního beránka a najdou ho v Berlíně, samozřejmě v podobě ministra vnitra Seehofera,« vyjadřuje Münchová své přesvědčení o muži, který na přelomu června a července výrazně přispěl k vážné vládní krizi týkající se vracení běženců z hranic. »Když ho dotlačí k tomu, aby už nebyl šéfem strany, tak se těžko udrží jako ministr vnitra,« míní podle ČTK politoložka závěrem.

(rj)