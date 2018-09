V Makedonii přituhuje

Makedonská opozice podala trestní oznámení na premiéra Zorana Zaeva kvůli údajnému kupování hlasů před nadcházejícím referendem o dohodě s Řeckem, která obsahuje kompromisní změnu názvu země na Severní Makedonie. Informoval o tom v úterý zpravodajský server »24.mk«.

Hlavní opoziční strana VMRO-DPMNE, která je důrazným odpůrcem dohody, tvrdí, že s trestním oznámením dodala prokuratuře i videozáznam, na němž je slyšet, jak Zaev otevřeně vyzývá ke kupování hlasů. Zároveň prý premiér přiznává, že mu jeden podnikatel už slíbil, že odmění své zaměstnance, když se referenda, vypsaného na 30. září, zúčastní.

premiér Zoran Zaev. FOTO - wikimedia commons

Odpůrcem dohody je i prezident Gjorge Ivanov, kterého VMRO-DPMNE podporuje. Její předseda Christijan Mickoski se sice před několika dny nechal slyšet, že nebude vyzývat voliče k bojkotu referenda, ale je zřejmé, že by jakýkoli nezdar hlasování uvítal.

Dosavadní průzkumy veřejného mínění naznačují, že většina voličů, kteří chtějí jít hlasovat, dohodu podpoří. Asi na ně působí celá řada významných západních politiků, včetně německé kancléřky Angely Merkelové, šéfa NATO Jense Stoltenberga a amerického ministra obrany Jamese Mattise, kteří kvůli tomu do Makedonie přijeli lobbovat. V úterý k nim přibyl komisař pro rozšíření EU Johannes Hahn a německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Mattis v Makedonii v pondělí varoval před údajnou snahou Ruska penězi i dezinformacemi zmařit schválení dohody, protože to by této balkánské zemi mohlo otevřít cestu do NATO. Premiér Zaev přitom podle ČTK uvedl, že žádné důkazy o ruském ovlivňování nemá.

Makedonský ústavní soud pak poměrem hlasů 7:2 odmítl návrh, aby posoudil, zda je v souladu s ústavou a zákony země rozhodnutí parlamentu referendum v dané věci vůbec vypsat, takže plebiscit bude!

(rom)