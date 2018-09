Sociální politika EU jako vedlejší problém?

Ve druhé polovině tohoto roku vykonává předsednickou funkci v Radě Evropské unie Rakousko. Připomenu jen velmi stručně, že předseda Rady, resp. předsedající členský stát, plní důležité koordinační úkoly, prosazuje profilovou agendu na zasedáních vrcholných grémií EU (rozhoduje tedy o tom, co v daném půlroce bude především projednáváno) a organizuje rokování specializovaných rad, složených z ministrů členských států EU stejných resortů.

Letošního října se tak měla sejít rada složená z ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO), tedy centrální grémium EU pro dosažení pokroku v zaměstnanosti, sociální sféře atd., jejíž výsledky byly očekávány přinejmenším se značnou všeobecnou »zvědavostí«. Už jen proto, že v listopadu 2017 vyhlásil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker s obvyklou pompou konečně zavedení »sociálního pilíře EU«, který by měl obsahovat závazné společné sociální standardy (»je nezbytné, aby po svobodách vnitřního trhu a volnosti pohybu byla konečně posílena práva zaměstnanců«, zaznělo tehdy mj. ze strany odborů...).

Rakouská vláda nyní oznámila, že EPSCO už letos zasedat - nebude. Sdělení komisařce pro sociální záležitosti Marianne Thyssenové obsahovalo pofiderní zdůvodnění, že prý vývoj specifických procesů by nezaručil, že zasedání EPSCO by bylo možné vést rozumně (!) a že některá z témat, jako například Akční program pro boj s rakovinnými onemocněními podmiňujícími zaměstnání, mají být přenesena na nižší grémia EU, zejména na fóra trialogu. Jenže jen a jen na zasedáních rady EPSCO může být dosahováno rozhodujícího pokroku v sociální sféře; jiná grémia, včetně trialogu, mohou totiž jednat pouze o tom, co předtím schválila EPSCO!

Takže jsou tady vážné obavy z nastávajícího »sociálního ticha« v EU. Nejenže sociální politika hrála, resp. hraje v programu rakouského předsednictví spíše podružnou roli; zrušení zasedání EPSCO ukazuje, nakolik je tato problematika pro »kormidelníky« EU důležitá.

Gabi Zimmerová, předsedkyně naší frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu, v této souvislosti prohlásila, že »na lepší ochraně občanů, zaměstnanců v EU, nemá jak vidno rakouská vláda zájem«. Jen rakouská vláda? To je otázka...

Jiří MAŠTÁLKA