Slevy na jízdném mají i svá negativa

Plošné zavedení slev pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let ve výši 75 procent z ceny standardního jízdného, které začalo platit od prvního září, je jistě činem chvályhodným a prospěšným a nelze s ním nesouhlasit. Vládní kabinet se bezesporu nechal inspirovat sousedním Slovenskem, které zavedlo bezplatné jízdné pro studenty a seniory již v roce 2014. Obě výše jmenované skupiny totiž nepatří právě mezi ty sociálně nejsilnější. Rodiče studentů tak sníží své měsíční náklady o ne zanedbatelnou částku, pokud jejich děti studují jinde, než v místě bydliště a senioři tak budou moci častěji cestovat za svými příbuznými nebo jezdit na výlety.

O kolik ale počet cestujících vzroste? Budou to dopravci zvládat? Přesnější statistiky o počtech cestujících budou známy až za nějakou dobu a samozřejmě půjde o průměry všech cestujících na všech trasách a ve všech vlacích. Někde se tedy jen vytíženost vlaků zlepší, ale existují trasy a spoje, kde je již nyní vytíženost velmi vysoká. Je tedy tento záslužný počin připraven a promyšlen také technicky? Osobně si myslím, že nikoliv a k tomuto názoru mě přiměla i následující zkušenost.

Ten, kdo cestoval v neděli odpoledne mezistátním Expresem Landek na trase Žilina - Praha, mi dá určitě za pravdu, že se jedná o autentický zážitek. Dočetl jsem se, že České dráhy kvůli rostoucímu počtu rezervací opakovaně na této trase nasazovaly posilové vozy a zvýšený zájem o tyto spoje připisovaly akcím, které se v Ostravě konaly. Kontinentální pohár v atletice nebo Dny NATO, tedy něčeho, co přímo nesouvisí se zavedením slev. Že opak je pravdou, asi nemusím rozebírat. Již před těmito akcemi a slevami bylo cestování těmito mezistátními expresy zážitkem vyžadujícím zvýšenou psychickou odolnost. Bohužel, tyto spoje nejsou povinně místenkové, a tak kultura cestování opět bere za své. Přeplněný vlak, lidé stojící na chodbičkách a zoufalý průvodčí, který mezi nimi nemůže ani projít.

Zpoždění vlaku, které běžně činí při přejezdu hranice okolo 15 minut, v neděli postupně narůstalo. Oprava lokomotivy v Bohumíně, která ten počet vagónů zřejmě měla problém utáhnout, přidané zastaralé vozy, kvůli kterým musel vlak jet pomaleji než obvykle, a výstup a nástup značně zvýšeného počtu lidí, který netrval v každé stanici obvyklé dvě minuty, ale čtyři až pět. Jako oficiální důvod zpoždění vlaku bylo uváděno, že je zapříčiněno zvýšenou frekvencí cestujících. To při příjezdu do Prahy činilo více než hodinu.

A tak se budu tázat nejen pana ministra dopravy, ale také přímo pana premiéra, jak je zajištěna technická stránka tohoto slevového počinu a jak je při něm pamatováno na cestujícího, který necítí vděčnost za slevu. Ptám se, jak je zabezpečena kultura cestujících, zvláště na mezinárodních spojích, jak probíhá kontrola klimatizací, které pravidelně stávkují, jak funguje úklid, když je nutno raději WC zamknout, než aby přeteklo, jak probíhají opravy dveří a sedátek v kupé, aby se dveře nestávaly gilotinou a cestování ve světlém oděvu nebylo dopředu poukázkou na čistírnu.

Číslo mobilu na premiéra sice nemám, ale naštěstí jsem poslanec, a tak se formou interpelace ptát mohu. A budu se ptát za vás za všechny, kteří v těchto přeplněných spojích budete jezdit.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)