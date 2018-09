Na sport nelze zapomínat

V poslední době se hodně hovoří o sportu. Každý z nás si jistě uvědomuje, pokud se děti a mládež věnují sportu, neohrožuje je závislost na různých návykových látkách. Malé regionální kluby však v poslední době vzhledem k nedostatku financí nejsou schopny pořádat nábory dětí. I když zájem o členství v klubech a různých oddílech opravdu je. Bohužel nejsou peníze na trenéry, solidní zázemí pro sportovce ani na úpravu sportovišť. Ministerstvo školství se příliš nesnaží vycházet sportovcům na regionech vstříc.

Žádosti o podporu jsou velmi složité a administrativa s tímto spojená zabere spoustu času. Mnozí z dobrovolníků, kteří se sportu věnují ve svém volném čase, na vlastní náklady nejsou schopni požadavky ministerstva školství zajistit. Sportovní agentura pod vedením bývalého hokejisty Hniličky měla zajistit překlenutí času mezi dneškem a vznikem nového zákona o sportu, který by určoval přesná a kontrolovatelná pravidla. A jaký je dnes výsledek? Návrh této novely by měl jít počátkem října na jednání Poslanecké sněmovny. Strany se však mezi sebou nemohou dohodnout a zbytečné handrkování spěje k tomu, že se prodlouží doba, která může způsobit velmi brzy zánik některých sportovních klubů. Zvláště na malých městech a obcích je to velký problém, protože občané nemají příliš velkou nabídku, jak trávit volný čas.

Podpora sportu je i jedním z bodů našeho volebního programu. Sportovat by měly nejen děti a mládež, ale i dospělí a senioři. Bezcílné bloumání po ulicích v době, kdy rodiče musí pracovat, je pro děti velmi ohrožující. Sport je jedna z mála činností, kde si každý může najít svou parketu, a z malých sportovců tak mohou vzniknout i naděje pro vrcholový sport.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko