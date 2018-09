Jarmilka to ví

Minulý týden jsem si jako obvykle šel sednout na balkon, jako obvykle jsem si chtěl zapálit cigaretu a jen tak si sednout, neb moje nejdražší polovička se jala okupovat televizní přijímač. Bylo mi jasné, což jsem poznal z tónu jejího hlasu, že se dnes určitě na telku nepodívám.

Jen tak po očku jsem sledoval, co je tam tak strašně zajímavého a kvůli čemu jsem dnes ve vyhnanství na balkoně. Očekával jsem jakýsi brakový seriál, ale to jsem se spletl. Moje nejdražší chtěla vědět, čí tvář má známý hlas. Musím říci, že pro mě je jakékoli vyhnanství, pokud běží tento travesti pseudopořad plný známých tváří, co neumějí zpívat, jakýmsi vysvobozením. A vlastně, pokud vím a zeptám se známých, tak je to i u nich stejné. Nikdo se na to nedívá, ale jakýmsi záhadným způsobem všichni vědí, kdo v minulých dílech vyhrál, kdo zpíval falešně, kdo byl nejlépe nalíčen - a samozřejmě, komu to jako muži nejvíce slušelo v ženských šatech.

Pokud se ptáte, jak to tedy vím já, mám jednoduchou odpověď. Já mám Jarmilku. Jarmilka je postarší paní, která chodí s pejskem a svou kamarádkou Miluškou, zásadně po skončení Hlasu, na špacír a tak trošku drbanou. Zastaví se u nás pod balkonem a hodnotí. Mám to tedy hned z první a pěkně čerstvé. Musím také říci, že i když nikdo nechce vědět, čí tvář má ten známý hlas, je naše sídliště v době vysílání pořadu poněkud vylidněné. Je to špatná hodinka či dvě pro voyeury, kteří se své oběti, samozřejmě v nadsázce myšleno, prostě nedočkají. Ostatně v tom pořadu je jich plno.

Jarmilka prostě ví, že už se na to dívat nebude, ale stejně tak já vím, že příště se zase sejdeme, já na balkoně a ona pod ním a bude povídat, jak byl ten sokolík zase trapný. Prostě každý víme své.

Pavel JÁCHYM