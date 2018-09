Ilustrační FOTO - Haló noviny

Stavební zákon se prý zjednoduší

Změna stavebního zákona, kterou připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, zjednoduší přípravu silničních staveb.

Na dopravní konferenci v Luhačovicích na Zlínsku to řekl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Jan Kroupa. Podle představ ministerstva by po změně zákona stačilo k zahájení stavby vyjádření jednoho úřadu a získání jednoho povolení. »Nový stavební zákon by měl zjednodušit všechny procesy a vyjádření, protože v současné době máme desítky jednotlivých stanovisek a správních rozhodnutí k tomu, abychom vůbec mohli požádat o územní rozhodnutí nebo stavební povolení,« řekl Kroupa. Chystaná změna zákona má podle něj velký potenciál, a to nejen pro liniové dopravní stavby, ale obecně pro celý sektor stavitelství.

Podle náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcely Pavlové bude případná změna stavebního zákona politickým rozhodnutím. »Je moc stavebních úřadů. Činnost vykonávají v přenesené působností, je tam problém se systémovou podjatostí. Musíme přehodnotit, zda by tuto činnost neměl vykonávat sám stát. Až bude jasno, máme hodně dotčených orgánů. To jsou ti hygienici, hasiči, památkáři, se kterými stavebník musí projednávat svou dokumentaci. Dnes jich máme zhruba 50, to je hrozně moc. Chceme to podstatným způsobem snížit,« uvedla náměstkyně.

Změnu příslušných zákonů považují dopravní odborníci za nejlepší cestu, jak v rozumné době dostavět páteřní dopravní infrastrukturu v České republice. Jejich současná podoba podle nich způsobuje, že některé projekty nabírají zpoždění až deset let. Proto prý hrozí, že se ČR nepodaří čerpat na některé důležité investice evropské dotace a vše bude muset hradit z národních zdrojů. »Musíme mít takové zákony, které primárně hájí zájmy naprosté většiny lidí. Aktivisté schovávající se za křečky nesmí mít takové možnosti. Současný stav, kdy skupinka jednotlivců může obstrukcemi mařit naprosto klíčové stavby, není normální,« uvedl předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš.

Podle Pavlové by měl být věcný záměr nového stavebního zákona připravený do konce roku. Paragrafové znění zákona a změnových zákonů by pak následně podle ní mohlo ministerstvo představit koncem roku 2020. Za reálné považuje jeho schvalování nejdříve v létě 2021. Změny by se mělo dočkat i asi 80 souvisejících zákonů. Od začátku letošního roku už v Česku platí novela stavebního zákona, která má za cíl povolovací řízení zjednodušit a zrychlit. Podle odborníků je však třeba stavební legislativu vyřešit komplexně.

