Ilustrační foto - wikimedia commons

Na Karláku s Haló novinami

Již v sobotu se koná na Karlově náměstí v Praze »Den s Haló novinami«, jehož součástí bude představení pražských kandidátů KSČM do zastupitelstev, magistrátu i do Senátu.

»Tento rok se slavnost bude konat pod názvem ‚Den s Haló novinami‘ na Karlově náměstí v Praze 2, a to v sobotu 22. září od 14 do 17 hodin,« shrnula kandidátka na primátorku hlavního města Prahy a do Senátu ve volebním obvodu č. 17 – Praha 12 Marta Semelová. »Už od 13.00 budou na pódiu a následně u svých stánků a nástěnek prezentovat svá předvolební témata a představy jednotlivé levicové organizace a iniciativy. Nemusíte jen poslouchat, můžete s námi i diskutovat – pražský ‚Hyde park‘ bude i pro vás,« doplnil místopředseda Strany demokratického socialismu, jejíž kandidáti do pražského magistrátu jsou na kandidátce KSČM, Lubomír Ledl.

Důvody, proč se letos koná akce na Karláku, jsou podle Semelové dva. »Na pražském Výstavišti probíhá rekonstrukce, což návštěvníci pocítili už na oslavách 1. máje. Opravy postihly prostory pro diváky, budovy, mimo provoz je i Křižíkova fontána. Navíc ještě, a to i přes tyto komplikace, došlo k citelnému zdražení pronájmu místa pro naše akce. Z těchto důvodů jsme byli nuceni hledat náhradní prostory,« vysvětlila Semelová.

Chybět budou bohužel stánky s občerstvením, které nebyly organizátorům povoleny. »O dobrou náladu se však určitě postará hudební kapela TOX Poděbrady a mladá sympatická moderátorská dvojice, která se představila letos na 1. máji, redaktorka Haló novin Helenka Kočová a Arťom Korjagin. Jménem všech organizátorů proto všechny čtenáře Haló novin srdečně zvu na Karlák,« dodala Semelová s tím, že na místě budou samozřejmě stánky s volebními materiály a propagačními předměty, a pochopitelně také Haló noviny. »Všichni uděláme maximum, abychom společně strávili důstojně a bezpečně sobotní odpoledne a abychom si popovídali o věcech, které nás trápí,« doplnil Ledl.

A co přeje Marta Semelová nejen návštěvníkům akce, ale i všem Pražanům? »Občanům hlavního města přeji, aby měli svůj vlastní rozum, aby se nenechali opít rohlíkem či koblihou. Přečtěte si volební programy, srovnejte si, co kdo v minulosti sliboval a co následně dělal, a pak se rozhodněte, koho zvolíte. Za komunistickými zastupiteli je konkrétní práce, a ne spory a aféry, které blokují řešení problémů hlavního města. Náš program vychází z vašich potřeb a zkušeností a naši kandidáti ho chtějí společně s vámi prosadit. Návštěvníkům ‚Dne s Haló novinami‘ přeji krásné počasí a dobrou náladu,« uzavřela Semelová.

Setkání se uskuteční v Praze na Karlově náměstí v parku zhruba na třetině plochy od spojky Ječná-Resslova směrem k nemocničnímu areálu. Organizátory jsou Futura, a. s., KV KSČM Praha a Spojenectví Práce a Solidarity.

(cik)