Posudkáři možná nebudou spadat pod služební zákon

Posudkoví lékaři možná nebudou od ledna spadat pod státní službu, mohli by se opět řídit zákoníkem práce. Změna by měla usnadnit jejich nábor. Zatím se zdá, že většina Sněmovny to podporuje.

V úvodním kole podpořila příslušnou vládní změnu. Nyní ji posoudí poslanci sociálního a zdravotního výboru. Budou na to mít měsíc. Posudková služba se léta potýká s nedostatkem lékařů. Předloha také určuje, že doktoři nebudou muset v 70 letech profesi opouštět, jak požaduje služební zákon. Do konce letoška mají u věku výjimku.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) uvedla, že současné vytížení lékařů má negativní vliv na dobu vypracovávání posudků i na jejich kvalitu. Kvůli zákonnému věku 70 let by musela skončit stovka posudkových lékařů. »Budou chybět potřebné kapacity a budou tudíž ohroženy nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením,« řekla ministryně. Novelu označila za přechodné řešení, s tím celkovým přijde ministerstvo příští rok. Posudková služba, která zkoumá zdravotní stav lidí kvůli invalidním důchodům či příspěvkům pro postižené a na péči, se s nedostatkem lékařů potýká dlouhodobě. Na její přístup a dlouhé lhůty k vyřízení si stěžují postižení lidé i pacientské organizace.

Na nedodržování lhůt pro zpracování posudků, jak podotkl Jan Bauer (ODS), začala upozorňovat i ombudsmanka Anna Šabatová. »Praxe je opravdu neúnosná,« řekl. Vláda však podle Bauera předložila návrh pozdě. Podle místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny a členky jejího sociálního výboru Květy Matušovské (KSČM) novela potvrzuje špatnou kvalitu služebního zákona. Cílovým řešením problémů v posudkové službě však podle ní není. »Tato právní úprava potvrzuje náš názor na schválení nekvalitního služebního zákona, který jsme jako klub nepodpořili, tedy vyjmutí posudkové služby zpátky do režimu zákoníku práce. Víme, že na MPSV existuje expertní skupina, která se tímto problémem zabývá. Proto budeme tento návrh podporovat,« uvedla Matušovská s tím, že to ještě není zdaleka řešením konečným. Komunisté to vidí jako právní úpravu, která oddálí odchod některých lékařů, kteří dosáhli 70 let věku, což by mohlo ohrozit funkčnost lékařské posudkové služby. »Je to pro nás krok k zajištění služeb občanům prostřednictvím funkční lékařské posudkové služby i v následujících obdobích,« zdůraznila Matušovská.

Převod posudkových lékařů pod zákoník práce umožní využívat například částečné úvazky a pracovní dohody. Na konci loňského roku byla neobsazená čtvrtina míst posudkových lékařů – 95 ve správě sociálního zabezpečení a 12 na ministerstvu práce. Posudkáři ročně vypracují kolem 400 tisíc posudků. Za zánik státní služby by jim náleželo podle ministryně »přiměřené zadostiučinění«, odpovídalo by třem průměrným výdělkům. Celkové odstupné by činilo podle podkladů asi 50 milionů korun. Pokud lékaři požádají o uzavření pracovního poměru, dosavadní zaměstnavatel jim bude muset vyhovět.

O odvoláních by podle novely už nerozhodovaly tříčlenné posudkové komise ministerstva práce, ale pouze jeden lékař České správy sociálního zabezpečení. Na správu by se lékařská místa z ministerského úřadu přesunula.

(ku, jad)