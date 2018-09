Ilustrační FOTO - Pixabay

Summit EU v Salcburku. V hlavní roli Egypt

Snaha Evropské unie o jednání s Egyptem je pozitivní a Brusel by se měl pokusit kvůli migraci uzavřít dohody s dalšími severoafrickými státy. Novinářům to na závěr druhého dne neformálního summitu v Salcburku řekl premiér Andrej Babiš.

Podle něj se evropští lídři shodli na tom, že počet přistěhovalců lze dále snižovat především posílením ochrany vnějších hranic a spoluprací s mimoevropskými státy.

Hlavy států a šéfové vlád se zabývali bezpečnostními tématy, jako je posilování přeshraniční spolupráce policie a justice, ochrany vnějších hranic a kybernetickými hrozbami. Podle Babiše byl výsledek pozitivnější než ve středu, kdy se (logicky) objevily spory kolem přerozdělování migrantů a možných finančních kompenzací pro přetížené země. Lídři se podle něj shodli na potřebě chránit hranice Unie prostřednictvím spolupráce se severoafrickými státy a prostřednictvím boje proti námořním pašerákům lidí.

Sophia je hrozně důležitá

»Zdůraznil jsem, že operace Sophia je hrozně důležitá, aby se v ní pokračovalo,« prohlásil Babiš, podle něhož musí EU vytvořit podmínky pro vyjednávání s Libyí. Mise bojující proti pašerákům lidí ve Středozemním moři – zahájená před třemi lety – podle Bruselu výrazně přispívá ke snižování počtu migrantů přicházejících do Evropy.

Český premiér během jednání vznesl otázku, na co budou vyčleněny nové posily evropské pohraniční agentury Frontex, jejíž výrazné rozšíření ze stovek lidí na 10 000 navrhl šéf Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker. Odpověď prý nedostal a v říjnu hodlá navštívit přímo vedení agentury a probrat možnosti její další práce. Těžiště činnosti Frontexu by podle Babišových představ mělo spočívat v navracení přistěhovalců do zemí jejich původu či tranzitních států.

Že řešení migrační problematiky leží na vnější hranici Evropské unie a spočívá ve spolupráci s okolními zeměmi, míní i mladý rakouský kancléř Sebastian Kurz. Novinářům to premiér nynější předsednické země EU řekl ráno při příchodu na neformální unijní summit. Debata šéfů států a vlád o migrační problematice podle něj opět ukázala, že trvající diskuse o rozdělování migrantů v Unii se nijak výrazně neposunují a problematiku neřeší.

Migrační večeře

Migrační téma dominovalo ve středu společné večeři prezidentů a premiérů zemí EU. Kurz podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil spolu se šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle Kurze zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.

Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí.

Schůzka v Salcburku byla neformální, její výsledky se tak mohou konkrétně odrazit až v závěrech řádného summitu EU v říjnu. Prezidenti a premiéři se podle Tuska soustředili především na to, co je sjednocuje a co přináší ohledně migrace výsledky. Silnější spolupráce se třetími zeměmi, především v Africe, by se ale podle Tuska neměla soustředit pouze na migrační problematiku či na boj s pašeráky lidí. »Měla by to být daleko širší vize partnerství,« poznamenal. Tusk zdůraznil, že má podporu šéfů států a vlád zemí EU k tomu, aby pokračoval v dialogu s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím. Setká se s ním už v neděli v New Yorku.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ráno novinářům připomněl, že podle Evropské komise je stále možné finalizovat dohodu o reformě unijního azylového systému do eurovoleb v květnu příštího roku a Francie pro to udělá vše, co bude v jejích silách. Paříž hodlá bránit francouzské občany, ale také bránit své hodnoty; »solidarita souvisí s odpovědností, jak v migračních otázkách, tak v hospodářských či finančních a dalších,« upozornil.

Větší pružnost

Cílem jednání summitu v bezpečnostní oblasti byla podle předsedy Evropské rady Tuska mj. větší pružnost a akceschopnost v oblasti internetové kriminality. Podle Babiše se politici zabývali například nebezpečím šíření falešných zpráv a manipulací. Neformální schůzka však žádné závazné závěry nepřinesla, dodal český premiér.

Brexit

A brexit? Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie ze Salcburku vyslali do Londýna jasný vzkaz. Rozhovory o podobě odchodu Británie z EU musejí v průběhu října výrazně pokročit. Jen tak je bude možné uzavřít na mimořádném summitu plánovaném na polovinu listopadu a vyhnout se situaci, že Británie z EU v březnu příštího roku natvrdo »vypadne« bez dohody. Slova o restartu jednání, která zazněla ve středu z Londýna, byla odmítnuta. Britská premiérka Theresa Mayová s pohledem Londýna na vývoj jednání seznámila své partnery ve středu na závěr společné večeře, u diskuse již nebyla.

Tusk jednoznačně podpořil práci unijního vyjednavače Michela Barniera a jeho týmu. Problémem v jednáních o dohodě je stále nevyřešená otázka režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Obě strany se tam chtějí vyhnout vzniku standardní vnější hranice EU, není ale jasné, jak to přesně udělat v situaci, kdy Británie hodlá vystoupit z unijního jednotného trhu a trvá na vlastní celní a obchodní politice. S řešením přišla EU. Její plán »pojistky«, která by nakonec prakticky udržela Severní Irsko na evropském jednotném trhu, se ale podle ČTK britské straně líbí jen pramálo.

Nové referendum?

Babiš a předseda maltské vlády Joseph Muscat se v rozhovoru s britskou rozhlasovou stanicí BBC vyslovili pro uspořádání nového referenda, v němž by se britští voliči znovu vyjádřili k členství Británie v Evropské unii. Britové v roce 2016 hlasovali pro vystoupení své země z Unie a Mayová konání nového referenda na toto téma rezolutně odmítá.

(rom)