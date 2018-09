Ilustrační FOTO - Pixabay

Operace »Práce v Česku«

Francouzské velvyslanectví v Praze a francouzská vládní agentura Pôle emploi, která pomáhá nezaměstnaným Francouzům s nalezením nového uplatnění, spustily operaci nazvanou »Práce v Česku«, napsal tento týden pařížský list Le Parisien.

»Každý den je Francouzům určeno 150 nabídek. Zvláště ceněný je jazyk, přičemž angličtina je prakticky nezbytná,« vysvětluje tajemník velvyslanectví desítce zájemců situaci.

Tváře zájemců se uvolní, když se dozví, že není nutné umět česky. Vzápětí ale následuje informace o platech: »1500 eur hrubého (asi 38.000 Kč) se zdá málo, ale život je tu o 40 % levnější než ve Francii«, popisuje Le Parisien, aniž by rozvedl, že většina Čechů ani této platové hranice nedosahuje...

S nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě (2,4 %) nabízí země, v níž působí asi 500 francouzských firem, kandidátům exilu téměř čtvrt milionu volných pracovních míst. »ČR nabízí mnoho příležitostí pro uplatnění francouzských dovedností,« ujišťují lidé ve vedení Pôle emploi. Připouštějí, že tato destinace není zrovna známá a vyhledávaná, a tak je skutečně nutné investovat do informací o životních a pracovních podmínkách a o kulturních rozdílech.

V obci La Madeleine na severu Francie zástupci Pôle emploi k přesvědčování zájemců pomáhá i obálka se 750 eury (asi 19 000 Kč) na přestěhování či na zaplacení kurzů českého jazyka. Převážně mladé publikum s nadšením poslouchá Chloé, která odjela na stáž do Francouzského institutu v Praze, kde se usadila před 2,5 lety: »Je pravda, že nevydělávám tolik jako ve Francii, ale nic si neodpírám, hlavně ne restaurace, které jsou mnohem levnější.«

»Rád bych odjel do ČR, protože mě fascinuje historické dědictví a tam je to ráj,« říká podle Le Parisien Cédric Bonnouvrier (24) z Lille. Absolvoval magisterské studium dějin umění, ale nedokáže najít uplatnění, které by jej uživilo. Dá-li se Chloé vzít za slovo, tak mzda u nás by mu podle ČTK vyhovovala, zvláště pokud by si při práci mohl udělat doktorát.

Po Rennes a La Madeleine mise »Práce v Česku« pokračuje v Angers, Dijonu a v Calais. Za prací je možné se vydat i do Itálie, Španělska či Kanady. Podle profilu zájemce přicházejí v úvahu finanční pobídky, ale jejich výše bývá podle deníku Le Parisien diskrétně utajena.

Ambasáda láká do ČR mj. i na 44 000 cyklistických cest a více než 200 hradů a zámků. Lze se i dozvědět, že ČR leží od Francie jen 600 kilometrů, a to je blíž než z Paříže do Marseille. V ČR se podle tohoto webu zatím usadilo více než 4200 Francouzů.

