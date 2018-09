Vrtulník Mil Mi-1. FOTO - wikimedia commons

Před 70 lety vzlétl první Mil Mi-1

První sériově vyráběný vrtulník v Sovětském svazu Mil Mi-1 uskutečnil svůj první let před 70 lety, 20. září 1948. Do výzbroje sovětské armády byl zařazen v roce 1950 a o rok později byla zahájena sériová výroba.

Na konci 40. let uplynulého století vypsalo sovětské letectvo konkurz na stavbu lehkého vrtulníku, který by měl sloužit ke spojovacím účelům a měl by se uplatnit i v dalších oblastech civilního a vojenského letectví. Konkurz nakonec vyhrála konstrukční kancelář Michaila Mila.

Vrtulník měl kromě vyrovnávacího rotoru jeden nosný třílistý rotor, byl zkonstruován pro pilota a dvoučlennou posádku či náklad. Označení měl také GM-1 (Milův vrtulník), v kódovém označení NATO se nazýval Hare (Zajíc). Vrtulník se vyráběl v řadě verzí, ať už se jednalo o stroj užívaný v zemědělství, sanitní nebo plovákovou verzi. V roce 1957 byla v Polsku zahájena sériová výroba licenčních vrtulníků pod označením SM-1.

Vedle aktivní služby ve státech Varšavské smlouvy byl zařazen do výzbroje finského letectva a dalších států, jako Alžírsko nebo Egypt. V řadě zemí byl používán až do 80. Let. Celkem se vyrobilo 2680 kusů těchto strojů včetně polských verzí.

(ici)