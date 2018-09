Ilustrační FOTO - Pixabay

Jahody s jehlou. Austrálií otřásal skandál

Austrálie vyšetřuje, kdo ukryl šicí jehly do jahod, které skončily na pultech obchodů v šesti australských státech a teritoriích. Po konzumaci nebezpečné jahody s jehlou skončil jeden muž v nemocnici, když tuto »dobrotu« snědl. Zdravotní úřady vyzvaly obyvatele, aby jahody před spotřebou překrajovali.

Z obchodů se proto urychleně stahovalo hned několik jahodových značek. Australský ministr zdravotnictví Greg Hunt nařídil Úřadu pro bezpečnost potravin Austrálie a Nového Zélandu, aby případ vyšetřil. »Jde o velmi zlovolný zločin a útok na veřejnost,« řekl Hunt. Případ šetří i místní úřady. V tomto případě nešlo jen o hledání viníka, o zjištění, kdo má sabotáž na svědomí. Především šlo o nalezení motivu pachatele či pachatelů těchto zlovolných činů.

Nespokojený zaměstnanec?

Jehly v jahodách se nejprve objevily minulý týden v Queenslandu, a poté se rozšířily do Nového Jižního Walesu, Viktorie, Teritoria hlavního města Austrálie, Jižní Austrálie a Tasmánie. Jen ve státě Nový Jižní Wales bylo zaznamenáno více než dvacet případů jahod s jehlou. Pěstitelé i policie už naznačili, že některé případy mohli spáchat napodobovatelé původního pachatele. Podle názoru queenslandského Svazu pěstitelů jahod mohl jehly do plodů zapíchat »nespokojený zaměstnanec«. Policie v té době nicméně uvedla, že je příliš brzy na podobné spekulace.

Strach z napíchaných jehel postihl nejméně šest značek v době právě vrcholící sezóny australských jahod: Berry Obsession, Berry Licious, Love Berry, Donnybrook Berries, Delightful Strawberries a Oasis. V západní Austrálii ceny jahod v důsledku nevídaného skandálu hned klesly pod produkční náklady. Kauza působila australským pěstitelům i další ztráty, protože například dva největší distributoři jahod na Novém Zélandu oznámili, že dovoz z Austrálie zastavili.

Případ nabývá rozměrů

Nezastavila se však aféra s jehlami ukrytými v jahodách. Ta v Austrálii nabývala stále větších rozměrů. Kromě jahod byly nalezeny jehly už i v jablku a v banánu, oznámila v úterý australská policie. Oba tyto případy se vyskytly v Sydney, ale policie je označila za »izolované«. Úřady varovaly, že pachatelům hrozí desetileté vězení. Zatím. Vláda chce totiž navrhnout za kontaminaci potravin trest až 15 let.

Vypsali odměnu

Dva z postižených států, Queensland a Nový Jižní Wales, vypsaly dokonce odměnu 100 000 australských dolarů (1,57 milionu korun) za informace vedoucí k dopadení viníků. Někteří pěstitelé jahod poukázali na to, že plody jsou před opuštěním jejich farem kontrolovány detektory kovu, takže jehly se musí do ovoce dostat až později. Queenslandská policie uvedla, že vyšetřování zpomaluje komplikovaný řetězec dodavatelů jahod. Odmítání australských jahod se šíří. Už také někteří obchodní partneři v Rusku a ve Velké Británii blokují import z Austrálie. A Nový Zéland oznámil, že stahuje australské jahody z regálů supermarketů. Ve středu došlo v případu k posunu. Policie Nového Jižního Walesu zadržela podezřelého mladého hocha, který se měl přiznat, že jehly do jahod dával on. A prý šlo o žert. Že by stihl všechno jen mladík sám?

(ava, čtk)