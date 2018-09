Mistr Charme 2018 Jan Havlovic a trio nejkrásnějších dívek – zleva 1. Vicemiss Anna-Marie Lingerová, vítězná Běla Kubíčková a 2. Vicemiss Adéla Barabášová

Šarm v hlavní roli. Tentokrát na Zámku Valeč

Jedenáctý ročník soutěže krásy těla, ale především ducha Miss a Mistr Charme tentokrát opustil hranice moravské metropole a z Brna se přesunul do exkluzivního prostředí Zámku Valeč na Vysočině. No a náš deník u toho samozřejmě nesměl chybět, a to především z toho důvodu, že se v rámci akce již poosmé volila i Miss Haló novin.

Pozorní čtenáři jistě vědí, že tento titul má od předminulého týdne dvacetiletá studentka Anna-Marie Lingerová z Hradce Králové, s níž jsme před sedmi dny přinesli i původní rozhovor. Ovšem jak nakonec dopadlo celé valečské klání a co všechno jsme mohli vidět v průběhu večera, v němž všechno šlo jako po drátkách (budiž pochváleni pořadatelé!), to se dozvíte až nyní.

Prostředí

Šéfka pořádající agentury Charme, šarmantní a nestárnoucí (či spíše stále mládnoucí) Jana Nováková, tentokrát trefila do černého, a to pořádně ostrými náboji. Pokud nevíte, s čím máte tu čest, když se řekne Zámek Valeč, pak vás nejprve nasměrujeme místně: jedná se o exkluzivní hotel nedaleko Třebíče.

Stavba, jejíž historie sahá až do renesance, začínala dostávat po letech chátrání konkrétní obrysy od roku 2011. Zasloužil se o to valečský patriot Bronislav Vala, který se pustil do velkolepé a rozsáhlé rekonstrukce zámku, přilehlého parku se dvěma rybníky a okolních historických budov (bývalých chlévů). Po dvou letech intenzívních oprav byl zámek 22. června 2013 slavnostně otevřen a dnes je rájem pro všechny milovníky romantiky, wellness, koupání a dobrého jídla. Porota ani soutěžící sice exkluzivních bazénů na dvoře zámku nevyužili, zato se však mohli kochat příjemným prostředím konferenčního sálu a po skončení Miss i zahradami, odkud bylo nejlépe vidět na působivý ohňostroj. To ovšem poněkud předbíháme v čase…

Osoby a obsazení

Do finále soutěže Miss a Mistr Charme se probojovalo pět sličných žen a pět šarmantních mužů. Jana Nováková ráda zdůrazňuje fakt, který neopomněla zmínit ani tentokrát před zaplněným sálem ve Valči. »Tu soutěž není jen o kráse, ale především o inteligenci a o šarmu,« konstatovala a pokračovala v jedné, možná ještě důležitější věci: »Pořadí soutěžících není předem dané, jak to bývá u mnohých soutěží krásy. Já jsem neúplatná - a čestnost a regulérnost zastávám i v životě. Věřím tomu, že co vyšlete, to se vám i vrátí.«

Celým večerem vedle Novákové provázel jako již tradičně Miroslav Šimůnek, který moderátorsky zraje jako dobré víno. A v porotě se to hemžilo nejen sponzory, ale i zajímavými osobnostmi ze světa showbyznysu. O vítězích a vítězkách rozhodovali mj. zpěvačka a herečka Zora Jandová s dcerou, moderátorka a »SuperStar« Daniela Magálová, zpěvačka Madalena Joao, která navíc dobře se bavícímu sálu zazpívala tři písničky, či písničkář Milan Matyáš Deutsch, jenž rovněž s jednou ze svých skladeb »vyrukoval« naživo. A nechyběla ani maminka Jany Novákové Květoslava, fungující zároveň jako manažerka soutěže, či generální ředitel akciové společnosti Futura a šéfredaktor Haló novin Petr Kojzar. Ten, jen tak mimochodem, hlasoval přesně tak, jak nakonec soutěž v mužské i ženské kategorii dopadla – takže měl tentokrát dokonalé oko…

Děj

Soutěžící se představili v několika disciplínách. Tradiční rozhovory s porotou tentokrát nahradily rozhovory deseti »statečných« navzájem mezi sebou, jinak zůstaly úkoly stejné jako obvykle. Počínaje představovačkou, přes promenádu v šatech i ve spodním prádle (to byla pořádná pastva pro mužské i ženské oko!), až po volnou disciplínu.

»Tohle obdivuji ze všeho nejvíce,« prohlásil na mikrofon Petr Kojzar, když stál při vyhlašování výsledků po boku Miroslava Šimůnka a Jany Novákové. »Já sám nevím, co bych asi převedl. Neumím zpívat, tancovat ani vyprávět. A tentokrát se tu i vařilo, a to bych také nezvládl,« smál se Kojzar, načež si od Novákové vyslechl, že je ideální adept na soutěžení pro příští rok, neboť jí osobně jde právě o nacházení skrytých vloh a dovedností. »Petře, protože není daná horní věková hranice, rádi tě tu za rok uvidíme mezi soutěžícími,« řekla Nováková. »Nene, takto degradovat soutěž nechci,« dodal pak po vyhlášení Kojzar.

Mimochodem, soutěžící s číslem 2 Jozef Krč už také není dvacátník ani čerstvý třicátník – a nakonec bral druhé místo. Právě on zaujal volnou disciplínou, v níž pro porotu vařil omeletu a zároveň ukázal kutilské dovednosti.

Jinak – hlavně mezi dívkami - převažoval tanec, v němž si zřejmě řekla o korunku pro vítězku dokonalá Běla Kubíčková, která nezapře, že se věnovala moderní gymnastice. Čtrnáctiletá světlovláska přitom do finále proklouzla až jako náhradnice…

V mužském klání to bylo z hlediska výběru volné disciplíny přece jen pestřejší – fitness cvičení, zpěv či vyprávění o zabouchlých klíčích, což se jistě stalo nejen finalistovi s číslem 4 Davidu Braunovi, ale i leckomu z diváků a porotců.

Zkrátka – bylo se nač dívat. A soutěž se nesla také v duchu přání (a nezbytných dárků!) ke kulatinám. Nejprve Květoslavě Novákové a pak také slavné Zorce Jandové, která – ač se přiznala k šedesátinám – zvládla předvést, že stále neztrácí nic z pohyblivosti a pružnosti svého těla. Za potlesku diváků si »střihla« hvězdu.

Výsledky

Leccos už jsme naznačili výše, a tak teď »výsledkovou listinu« zkompletujme. Mistrem Charme pro rok 2018 se stal bývalý Muž roku Jan Havlovic, který od svého zvolení před šesti lety neztratil nic na dokonalé postavě ani smyslu pro humor, ovšem – jak se svěřil na pódiu – je čerstvě rozvedený. Za ním obsadili druhé a třetí místo zmiňovaný »veterán« Jozef Krč a soutěžící s číslem 1 Karel Zivčák, který prozradil, že kvůli soutěži zhubnul neuvěřitelných dvacet kilogramů!

V dívčí kategorii se hned za vítěznou Bělou Kubíčkovou umístila Anna-Marie Lingerová, jež si tak k titulu Miss Haló novin za jeden večer odnesla i šerpu pro 1. Vicemiss Charme 2018. Na třetím místě a druhou Vicemiss se pak stala dvacetiletá znojemská rodačka Adéla Barabášová.

Co dodat? Laťka je po letošním, jedenáctém, ročníku nasazena hodně vysoko. Ale což – o to více se budeme těšit na příští ročník a slibujeme, že pokud pořadatelé nezmění svůj názor, opět budeme u toho a opět budeme volit Miss Haló novin. To bude již podeváté a kulatiny se tak pomalu, ale jistě blíží…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO - autorka

Miss Haló novin – osm vítězek

2011 Anita Hrubešová 21 let Praha

2012 Edita Staňková 17 let Svitávka

2013 Erika Čeremetová 21 let SR

2014 Kristýna Turčínová 16 let Uherské Hradiště

2015 Denisa Jedličková 14 let Blučina u Židlochovic

2016 Patricie Gutová 25 let Hradec Králové

2017 Barbora Ostřížková 17 let Šardice

2018 Anna-Marie Lingerová 20 let Hradec Králové