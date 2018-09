Nechutný seznam

Toxický. Více toxický. Míra toxicity… Taková slova z oboru biologie či medicíny volil šéfredaktor militantně laděného pravicového plátku Revue Forum Pavel Šafr pro současné složení mediálních rad, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Rady České televize, Rady Českého rozhlasu a Rady ČTK. »V tomto vydání Revue Forum chceme důrazně varovat před toxicitou, která zaplavuje českou společnost. Tato toxicita znamená přítomnost otravných látek, jež mohou zabít svobodu v naší zemi. Toxický je jak příklon k současnému prezidentovi, tak k parlamentní hlasovací mašinérii ANO, KSČM a SPD, k níž se bohužel připojila i část ČSSD,« píše Šafr v editorialu s tím, že »bychom rádi zůstali v demokratické Evropě«. Takže hned na úvod: Zdá se, že pan Šafr nepochopil, že jak prezident, tak skladba poslanců a poslankyň ve Sněmovně jsou výsledkem demokratické volby nás, voličů a voliček. A respektovat by to měl každý, kdo chce zůstat právě v té demokratické Evropě.

K páně Šafrovu úvodníku o »otravných látkách« redakce připojila na barevné dvojstraně jmenovitý přehled všech radních s fotografiemi a poznámkami, kdo byl kým nominován, komu je blízký či s kým hlasuje. Samozřejmě vše podle úvahy redakčního kolektivu řízeného panem Šafrem, takže pod některými fotografiemi radních se nacházejí bizarní větičky typu »shoda KDU, TOP 09 i ODS, hlasuje s ANO a proruským křídlem« nebo »dříve TOP 09, nyní lavíruje«. A kdyby jen to, fotografie většiny radních doplňují symboly, jeden i dva: rudá pěticípá hvězda, kobliha a prasečí hlava – to jsou pro Šafrovu partu z »magazínu pro svobodné lidi« znaky společensky jedovatého chování. Pro ty, komu není symbolika srozumitelná, redakce přikládá legendu: hvězda – »člen rady s komunistickou nebo marxistickou orientací«; kobliha – »člen rady poplatný Babišově moci«; prasátko – »člen rady s proruskou či zemanovskou orientací«.

Pavel Šafr, jenž prošel hezkou řádkou médií, to za zveřejněný seznam radních s komentáři, jež sledují jejich dehonestaci, schytal na sociálních sítích. »O tom, co je toxické a co ne, rozhoduje Šafr,« napsala například filmařka Apolena Rychlíková na FB, podle níž »tihle lidi zkur*ili českou žurnalistiku a úplně pokřivili českou společnost a teď bijí na poplach, za svobodu«.

Tak už jsme tu měli na internetu různé seznamy lidí – antifašistů, anarchistů, komunistů, židů…, s nevyjádřeným návodem na jejich skandalizaci či rovnou inzultaci. Ano, podobné seznamy dělají náckové! Do této nechutné kategorie patří i Šafrův seznam. Je to jen ukázka bídy žurnalistiky, kterou tento člověk reprezentuje, a samozřejmě jeho osobní ubohá vizitka.

Monika HOŘENÍ