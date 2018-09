Ilustrační FOTO - Haló noviny

O Ondráčkovi až v říjnu

O vydání poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání rozhodne Sněmovna na schůzi, která začne zhruba za měsíc.

Poslanci projednávání policejní žádosti odročili, protože ještě nemají stanovisko mandátového a imunitního výboru, který se k záležitosti opět sejde v úterý. O přerušení projednávání policejní žádosti do další schůze požádal Sněmovnu předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM). Uvedl, že nynější schůze sice ještě bude pokračovat na začátku října, Ondráček však nebude z pracovních důvodů přítomen, a nemohl by se tedy k záležitosti na plénu vyjádřit. Proto požádal o odročení. »Předkládám návrh, aby Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu a zařadila ho na program 20. schůze Sněmovny,« uvedl Grospič. Návrh podpořilo 145 poslanců, proti nebyl nikdo. Sněmovna musí podle zákona o jednacím řádu projednat policejní žádost na první schůzi poté, co ji dostane. Věcné rozhodnutí v Ondráčkově věci však učiní v souvislosti s verdiktem později.

Případ se týká Ondráčkových výroků vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Horáček podal na komunistického poslance trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho koncem loňska nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou Státní bezpečností. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.

Sněmovní mandátový imunitní výbor si na jednání, které se uskuteční v úterý, pozval vyšetřovatele a státního zástupce. Své stanovisko bude moci před členy výboru prezentovat také Zdeněk Ondráček. Výbor by už na tomto jednání mohl Sněmovně doporučit, zda by ho měla ke stíhání vydat, nebo ne.

(ku, jad)