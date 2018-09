Pražská KSČM žádá MHD zdarma

Jednou z priorit pražské KSČM v letošních volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy je zavedení bezplatné městské hromadné dopravy (MHD). KSČM tento projekt prosazuje dlouhodobě. A její analýzy hovoří o tom, že není utopický.

»Tam, kde bezplatnou MHD zavedli, klesla individuální automobilová doprava, zlepšila se průjezdnost a pochopitelně se zlepšilo též životní prostředí. Praha je dostatečně bohaté město, aby si mohla bezplatnou veřejnou dopravu dovolit,« řekla Haló novinám jednička pražské kandidátky KSČM Marta Semelová.

Jednička pražské kandidátky KSČM Marta Semelová.

Důvodů pro revoluční změnu v životě hlavního města je však více. Jsou sociální a dokonce lidskoprávní. »Opatření by přineslo zásadní finanční úsporu pro podstatnou část Pražanů a realizaci jejich práva na mobilitu, které je dnes zpoplatněním MHD, především u těch nejchudších, značně omezeno,« doplnil lídryni pražských komunistů Milan Krajča, který je na pražské kandidátce na pátém místě.

O smysluplnosti projektu svědčí zkušenosti ze světa i z České republiky. V Evropě existuje několik desítek měst s bezplatnou veřejnou dopravou. Od roku 2013 jezdí občané zdarma v estonském Tallinnu, byť tam je podmínkou trvalý pobyt. Dobré zkušenosti inspirovaly i estonské krajské samosprávy, a tak v červenci 2018 zavedlo jedenáct z 15 estonských krajů bezplatnou veřejnou dopravu pro občany Estonska.

V ČR zavedli bezplatnou MHD v roce 2008 v Hořovicích, roku 2011 ve Frýdku-Místku. Experimenty vyšly, a tak v posledních letech zažívá bezplatná MHD doslova boom. Loni ji zavedli ve Valašském Meziříčí, letos již ve čtyřech městech: Strakonicích, Lovosicích, Říčanech a Litoměřicích. Naopak v některých městech si systém vyzkoušeli a odstoupili od něho, jako v Třeboni nebo Přelouči. Pokušení přilepšit městskému rozpočtu jízdným je pochopitelné a mnohé radnice mu znovu podléhají. Avšak to neznamená, že by se systém neosvědčil, nebo že by projekt byl ekonomickou utopií. »Nic nereálného na tom skutečně není. Již dnes je totiž chod pražského dopravního podniku z naprosto klíčové části financován dotacemi hlavního města Prahy. Příjem z jízdného pak dlouhodobě pokrývá jen asi čtvrtinu nákladů dopravního podniku a dal by se nahradit například zamezením předražování zakázek kvůli neprůhledným výběrovým řízením, či úniků peněz do soukromé sféry,« vysvětlil Krajča.

Komunisté prosazují bezplatnou MHD v Praze dlouhodobě, již od roku 2007. V posledních dnech tuto kartu začaly vynášet i jiné strany. Kupodivu i pražští sociální demokraté. Ti přitom v Praze v uplynulých letech vládli, ba dokonce jejich zástupce řídil resort dopravy. Všechny návrhy pražských zastupitelů KSČM směřující k zavedení bezplatné MHD sociální demokraté důsledně potápěli a plamenně odmítali. Až nyní, před volbami, které pro ně mohou být osudové, zázračně prohlédli…

Bezplatná MHD však není jedinou prioritou pražských komunistů v těchto volbách. Velkým tématem je také bydlení. »Chceme zahájit výstavbu městských bytů se sníženým nájemným, podpořit družstevní výstavbu a dojednat státem dotovanou výstavbu nízkonákladových bytů,« uvedla Semelová.

Komunisté chtějí také nekompromisně bojovat proti předraženému bydlení, rozprodávání majetku města či novému metropolitnímu plánu. »Návrh metropolitního plánu je zpackaný. Jde na ruku developerům a na občany kašle,« zdůraznila Semelová. Plán je podle ní velkou hrozbou pro všechny občany Prahy, zvláště pro obyvatele sídlišť. »Povoluje zástavbu zelených ploch a parků. Ohrožuje existenci zahrádkářských osad. Umožňuje zahušťování sídlišť a překračování výškových limitů budov. S tím nebudeme nikdy souhlasit,« konstatovala Semelová.

Komunisté tradičně ve svém programu rovněž kladou důraz na ochranu práva na bezplatnou zdravotní a sociální péči, stejně jako na bezplatné školství. O těchto i jiných tématech můžete přijít diskutovat s kandidáty KSČM dnes od 14 hodin na pražské Karlovo náměstí, na akci zvanou Den s Haló novinami.

(ste)