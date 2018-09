Ilustrační FOTO - Pixabay

Obstrukce kvůli EET se ODS a Pirátům daří

Ani na čtvrtý pokus nedokončila Sněmovna první čtení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Má například umožnit drobným podnikatelům evidovat tržby bez připojení k internetu a snižuje DPH u části zboží a služeb. Rozšiřuje však také evidenci tržeb na další odvětví.

Jednání o novele začalo minulou středu a prodlužují ho projevy poslanců i spory mezi mezi kritiky a zastánci EET. Občanští demokraté si za to minulý týden dokonce od premiéra Andreje Babiše (ANO) vysloužili obvinění z obstrukcí. Ve zdržovací taktice jim ovšem umně sekundovali i Piráti.

Až se předloha konečně dostane na konec prvního čtení, bude čelit návrhu na zamítnutí, který vznesli právě Piráti a připojily se k němu kluby ODS a TOP 09. Evidenci tržeb kritizují i poslanci Okamurovy SPD.

Spory poslanců pokračovaly. »Minulá i současná vláda pod taktovkou ANO vyvolala jasné tažení proti podnikatelům a nedívá se ani nalevo, ani napravo,« prohlásil Vojtěch Munzar (ODS). »Já jsem se ve slovech pana Munzara doslova našel a považuji EET opravdu za buzeraci,« souhlasil Lubomír Španěl (SPD). Piráti vidí zásadní problém novely v tom, že spojuje dvě věci, které spojeny být neměly. Je to zmírnění dopadů EET na nejmenší podnikatele a současné zavedení třetí a čtvrté vlny, uvedl Mikuláš Ferjenčík. Naproti tomu Jiří Bláha (ANO) hájil EET například s poukazem na to, o kolik v důsledku jejího zavedení vzrostl výběr zdravotního a sociálního pojištění. Většina poctivých podnikatelů podle něj s EET nemá problém.

Je to předvolební téma

Je zřejmé, že bránění EET považují za předvolební téma. Tudíž jejich dlouhé rozbory budou trvat přinejmenším do voleb,« reagoval na nekončící diskusi místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu, a také člen rozpočtového výboru Jiří Dolejš (KSČM). Podotkl, že návrh není jen o EET, ale i třeba o DPH, kde jsou komunisté vstřícní. »Schvalování EET jsme se zdrželi, vždy jsme požadovali vyhodnotit účinnost a zkorigovat nastavení systému. A pokud se současná předloha nepustí do druhého čtení, věcná debata a možnost to zkorigovat nebude umožněna,« zdůraznil Dolejš s tím, že současná diskuse má však spíš politický než věcný charakter. Doufá, že až se dostane návrh do druhého čtení, věcná stránka dostane přece jen přednost. I když předloha nestihne projít schvalovacím kolečkem do konce roku, vláda slíbila, že si poradí.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) hájila novelu tím, že ji ministerstvo připravilo ve spolupráci s podnikatelskými svazy. Odmítala pochybnosti odpůrců ohledně vyššího výběru peněz do státního rozpočtu. Řekla také, že ministerstvo dohlédne v cenovém výměru na to, aby se navrhované snížení DPH na vodné a stočné promítlo i do konečné ceny. Ministryně rovněž v reakci na výtky, že stát má podnikatelům ulehčit život, zdůraznila, že jejím klíčovým projektem a prioritou je online finanční úřad. »Je to moje priorita a chci ji mít v dohledné době,« dodala. Podle jejích slov by to mělo být do dvou let.

Jde také o DPH

Vládou navrhované změny mají části podnikatelů usnadnit evidování tržeb a také přesouvají některé služby a komodity do desetiprocentní sazby DPH. Novela především reaguje na loňské rozhodnutí Ústavního soudu, který některá ustanovení zákona o EET zrušil.

Podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH, mají nejvýše dva zaměstnance a budou mít hotovostní tržby během 12 měsíců do 200 tisíc korun, by mohli během příštího roku začít evidovat tržby bez připojení k internetu. Další podmínkou bude, že ani jejich očekávané hotovostní tržby by během následujících 12 měsíců neměly překročit uvedenou hranici. Budou muset ovšem využívat papírové účtenky poskytnuté ministerstvem financí a čtvrtletně posílat finanční správě údaje o tržbách. Někteří poslanci považují zvolenou hranici 200 000 Kč za nepřiměřeně nízkou a chtějí přednést návrhy na její zvýšení. V novelizaci zákona o DPH vláda navrhuje přesunout některé služby z 15procentní do 10procentní sazby. Jde např. o stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin.

Norma také řeší náběh třetí a čtvrté vlny EET, jejichž start odložilo loňské rozhodnutí Ústavního soudu. Má být spuštěna půl roku po nabytí účinnosti zákona. Třetí vlna EET se měla od letošního března týkat stánkového prodeje občerstvení bez stolů a židlí, farmářských trhů, služeb účetních, advokátů či lékařů. Od června 2018 se do systému měli zapojit vybraní řemeslníci.

(ku, jad)