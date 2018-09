Ilustrační FOTO - Haló noviny

Příspěvek na péči o postižené se asi zvýší

Příspěvek na domácí péči o lidi s nejtěžším postižením se zřejmě od příštího roku o 6000 Kč zvýší. Počítá s tím senátní novela zákona o sociálních službách, kterou Sněmovna podpořila v prvním kole projednávání.

Měsíční příspěvek na péči o osoby zcela závislé na cizí pomoci, které nejsou v ústavech, by se tak podle senátního návrhu zvýšil ze současných 13 200 korun na 19 200 Kč měsíčně. Zvýšení příspěvku má mimo jiné zajistit, aby tito lidé nekončili v ústavech. Změna by se podle senátorů dotkla zhruba 25 tisíc osob, což znamená navýšení výdajů ve státním rozpočtu přibližně o 1,8 miliardy korun.

»Cílem návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, kteří žijí doma, a umožnit jim důstojný život a narovnání příležitostí,« řekla ve Sněmovně za předkladatele normy senátorka Emilie Třísková (ČSSD). Novela se podle ní týká občanů, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. »Jedná se o o postižené děti, zdravotně postižené občany, kteří žijí v kruhu milující rodiny, ale i nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny, případně sociálních a zdravotních terénních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí a které je právě v této fázi života pro ně nejdůležitější,« vysvětlila senátorka.

Vláda dala k návrhu negativní stanovisko, označila ho za nesystémový. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zdůraznila, že její resort tuto novelu podporuje. »Nicméně, aby se jednalo o systémové řešení, tak chystáme vlastní novelu, kde budeme chtít navýšit příspěvek na péči i ve III. stupni, protože je zde nejvíce osob již hodně závislých na péči jiných osob, které o ně pečují v domácím prostředí,« vysvětlila.

KSČM: Navýšit i příspěvek na pobytovou péči

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová připomněla, že komunisté o potřebě valorizace příspěvku na péči nejenom ve čtvrtém, ale i ve třetím stupni, hovoří dlouhodobě. Navýšení by se ale podle nich nemělo týkat pouze domácí ale i pobytové péče, jinak novela způsobí další nerovnost. Jako příklad Aulická uvedla hospicovou péči. »Když si vezmete, že v domácí péči se zvedne příspěvek ve čtvrtém stupni na 19 200 Kč, tak příchodem do hospicové péče, kde je opravdu jedna z nejlepších péčí o takto nemocné lidi, zase ten příspěvek spadne na nynější částku, a to by opravdu nebylo vhodné,« uvedla poslankyně. Považuje proto za nutné začít pracovat na odstranění této nerovnosti.

Pro potřebu navýšení příspěvku i ve III. stupni postižení se vyjádřili poslanci většiny stran. Například Piráti už navrhli, aby se tento příspěvek zvýšil z 9900 na 11 000 korun.

»V třetím stupni je také závislost na pomoci druhé osoby,« uvedl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Varoval, že pokud bude norma schválena v předložené podobě a nedojde i k navýšení příspěvku na péči ve třetím stupni, může vznikat mnoho soudních sporů.

Polepšit by si měli i pečující příbuzní

Polepšit by si podle řady poslanců měli také pečující příbuzní, kteří často musí opustit zaměstnání. »Je velmi smutné, když se tyto osoby potom ocitají na úřadu práce, protože jejich důchod je velmi nízký a musí žádat o navýšení svého životního standardu, i když státu ušetřili nemalé finanční prostředky,« uvedla Radka Maxová (ANO).

Poslanci budou moci své návrhy uplatnit při projednávání novely ve sněmovních výborech sociálním a zdravotním, které na to dostaly 30 místo obvyklých 60 dnů.

Vzhledem k tomu, že dnes je hodinová úhrada za poskytnutí terénních sociálních služeb 130 korun, občan novelou získá možnost využít dalších 46,1 hodiny za měsíc navíc. Denně to je jedna a půl hodiny péče navíc oproti stávajícímu stavu, který nyní umožňuje 3,27 hodiny péče denně.

Přijetí novely a zvýšení příspěvku přišla ráno k sídlu Sněmovny podpořit s transparenty desítka lidí, včetně vozíčkářů. Poukazovali mimo jiné na to, že i lidé s těžkým postižením mohou v některých případech studovat a pracovat, a neměli by být finančními důvody nuceni trávit život v ústavech.

(jad, ku)